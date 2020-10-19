Использование холодильных шкафов в общепите

В сфере общепита остро стоит проблема хранения запаса продуктов питания. Для решения этой задачи необходимо профессиональное холодильное оборудование. Причем совершенно неважно речь идет о небольшой точке фаст-фуда или престижном ресторане на 400 квадратных метров. Открывая заведения общепита, сразу же необходимо позаботиться о покупке холодильных шкафов, предназначенных для хранения продуктов на кухне и выкладки уже готовой продукции в зале.

Для производства таких шкафов принято использовать пищевую нержавеющую сталь. Альтернативным вариантом может быть холодильное оборудование из алюминия, пластика или оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Классификация

Холодильные шкафы на https://frostel-ug.ru/holodilnoe-oborudovanie/holodilnye-shkafy/ подразделяются на несколько видов:



среднетемпературные;



морозильные;



низкотемпературные;



комбинированные.



Среднетемпературные шкафы предназначены для кратковременного хранения скоропортящихся продуктов при температуре от -4 до +10 градусов. Морозильные шкафы используются для поддержки температуры внутри охладительной камеры. Температура воздуха в этом оборудовании может достигать -35 градусов. В низкотемпературных моделях продукты питания хранятся при температуре до -24 градусов. Комбинированные модели комплектуются двумя холодильными камерами: среднетемпературной (-2…+8 градусов) для свежих продуктов питания и низкотемпературной (-18…-22 градуса) для замороженной продукции.

Сферы применения

Компания Фростел представляет холодильные шкафы, предназначенные для эксплуатации в самых разных сферах деятельности:



в продовольственных магазинах;



в ресторанах, кафе и барах;



на пищевых производствах;



в медучреждениях;



на рынках;



в аптеках;



в залах для дегустации;



на демонстрациях и презентациях;



в гостиницах и т.д.



В целом сферы применения холодильных шкафов не имеют никаких ограничений. Это оборудование может использоваться на любом мероприятии. Такая универсальность обусловлена широким ассортиментом холодильных шкафов. Они могут отличаться размерами, дизайном, формой и т.д.

Критерии выбора

Для подбора подходящего варианта холодильного шкафа необходимо обратить внимание на его объем. Также важно учитывать оснащенность этого оборудования полками, корзинами, противнями, вкатными тележками, поддонами и т.д. Еще одно важное требование – наличие качественной статической системы охлаждения. В таком оборудовании можно будет без проблем хранить продукты питания, у которых нет упаковки.

Дополнительно нужно учитывать целевое предназначение данного оборудования, класс сбережения энергии, размеры, интенсивность эксплуатации, условия применения, климатический класс и габариты. Еще один важный нюанс – тип дверей. Они могут быть прозрачными или глухими. Дверцы такого шкафа также классифицируются по способу открывания. Существуют раздвижные или поворотные двери.





Автор статьи: Александр Матвеев