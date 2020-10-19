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Hi-tech


19 окт 22:23

Использование холодильных шкафов в общепите



В сфере общепита остро стоит проблема хранения запаса продуктов питания. Для решения этой задачи необходимо профессиональное холодильное оборудование. Причем совершенно неважно речь идет о небольшой точке фаст-фуда или престижном ресторане на 400 квадратных метров. Открывая заведения общепита, сразу же необходимо позаботиться о покупке холодильных шкафов, предназначенных для хранения продуктов на кухне и выкладки уже готовой продукции в зале.



Использование холодильных шкафов в общепите


Для производства таких шкафов принято использовать пищевую нержавеющую сталь. Альтернативным вариантом может быть холодильное оборудование из алюминия, пластика или оцинкованной стали с полимерным покрытием.



Классификация


Холодильные шкафы на https://frostel-ug.ru/holodilnoe-oborudovanie/holodilnye-shkafy/ подразделяются на несколько видов:



  • среднетемпературные;

  • морозильные;

  • низкотемпературные;

  • комбинированные.


Среднетемпературные шкафы предназначены для кратковременного хранения скоропортящихся продуктов при температуре от -4 до +10 градусов. Морозильные шкафы используются для поддержки температуры внутри охладительной камеры. Температура воздуха в этом оборудовании может достигать -35 градусов. В низкотемпературных моделях продукты питания хранятся при температуре до -24 градусов. Комбинированные модели комплектуются двумя холодильными камерами: среднетемпературной (-2…+8 градусов) для свежих продуктов питания и низкотемпературной (-18…-22 градуса) для замороженной продукции.



Сферы применения


Компания Фростел представляет холодильные шкафы, предназначенные для эксплуатации в самых разных сферах деятельности:



  • в продовольственных магазинах;

  • в ресторанах, кафе и барах;

  • на пищевых производствах;

  • в медучреждениях;

  • на рынках;

  • в аптеках;

  • в залах для дегустации;

  • на демонстрациях и презентациях;

  • в гостиницах и т.д.


В целом сферы применения холодильных шкафов не имеют никаких ограничений. Это оборудование может использоваться на любом мероприятии. Такая универсальность обусловлена широким ассортиментом холодильных шкафов. Они могут отличаться размерами, дизайном, формой и т.д.



Критерии выбора


Для подбора подходящего варианта холодильного шкафа необходимо обратить внимание на его объем. Также важно учитывать оснащенность этого оборудования полками, корзинами, противнями, вкатными тележками, поддонами и т.д. Еще одно важное требование – наличие качественной статической системы охлаждения. В таком оборудовании можно будет без проблем хранить продукты питания, у которых нет упаковки.



Дополнительно нужно учитывать целевое предназначение данного оборудования, класс сбережения энергии, размеры, интенсивность эксплуатации, условия применения, климатический класс и габариты. Еще один важный нюанс – тип дверей. Они могут быть прозрачными или глухими. Дверцы такого шкафа также классифицируются по способу открывания. Существуют раздвижные или поворотные двери.





Автор статьи: Александр Матвеев




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