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Использование холодильных шкафов в общепите
В сфере общепита остро стоит проблема хранения запаса продуктов питания. Для решения этой задачи необходимо профессиональное холодильное оборудование. Причем совершенно неважно речь идет о небольшой точке фаст-фуда или престижном ресторане на 400 квадратных метров. Открывая заведения общепита, сразу же необходимо позаботиться о покупке холодильных шкафов, предназначенных для хранения продуктов на кухне и выкладки уже готовой продукции в зале.
Для производства таких шкафов принято использовать пищевую нержавеющую сталь. Альтернативным вариантом может быть холодильное оборудование из алюминия, пластика или оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Классификация
Холодильные шкафы на https://frostel-ug.ru/holodilnoe-oborudovanie/holodilnye-shkafy/ подразделяются на несколько видов:
- среднетемпературные;
- морозильные;
- низкотемпературные;
- комбинированные.
Среднетемпературные шкафы предназначены для кратковременного хранения скоропортящихся продуктов при температуре от -4 до +10 градусов. Морозильные шкафы используются для поддержки температуры внутри охладительной камеры. Температура воздуха в этом оборудовании может достигать -35 градусов. В низкотемпературных моделях продукты питания хранятся при температуре до -24 градусов. Комбинированные модели комплектуются двумя холодильными камерами: среднетемпературной (-2…+8 градусов) для свежих продуктов питания и низкотемпературной (-18…-22 градуса) для замороженной продукции.
Сферы применения
Компания Фростел представляет холодильные шкафы, предназначенные для эксплуатации в самых разных сферах деятельности:
- в продовольственных магазинах;
- в ресторанах, кафе и барах;
- на пищевых производствах;
- в медучреждениях;
- на рынках;
- в аптеках;
- в залах для дегустации;
- на демонстрациях и презентациях;
- в гостиницах и т.д.
В целом сферы применения холодильных шкафов не имеют никаких ограничений. Это оборудование может использоваться на любом мероприятии. Такая универсальность обусловлена широким ассортиментом холодильных шкафов. Они могут отличаться размерами, дизайном, формой и т.д.
Критерии выбора
Для подбора подходящего варианта холодильного шкафа необходимо обратить внимание на его объем. Также важно учитывать оснащенность этого оборудования полками, корзинами, противнями, вкатными тележками, поддонами и т.д. Еще одно важное требование – наличие качественной статической системы охлаждения. В таком оборудовании можно будет без проблем хранить продукты питания, у которых нет упаковки.
Дополнительно нужно учитывать целевое предназначение данного оборудования, класс сбережения энергии, размеры, интенсивность эксплуатации, условия применения, климатический класс и габариты. Еще один важный нюанс – тип дверей. Они могут быть прозрачными или глухими. Дверцы такого шкафа также классифицируются по способу открывания. Существуют раздвижные или поворотные двери.
Автор статьи: Александр Матвеев