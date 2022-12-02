Спорт
02 дек 17:34
Баскетбол:: НБА Джексон – в «Хьюстоне»
По словам генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Кэрролла Доусона, 15 января клуб заключил контракт с защитником Марком Джексоном (191, 88). За свою 16-летнюю карьеру Марк отдал 10215 результативных передач, что является вторым результатом за всю историю НБА. Более того, баскетболист выполнил 1591 перехватов (20-й результат).
Джексон провел 1254 матчей в НБА, защищая цвета «Нью-Йорка», «Лос-Анджелес Клипперс», «Индианы», «Денвера», «Торонто» и «Юты», набирая в среднем по 9, 9 очка и отдавая по 8, 1 передачи. В свой первый сезон в Ассоциации (1987-88) Джексон установил доселе непобитый рекорд для новичков: 868 ассистов.
Еще одно важное замечание: за 16 лет, проведенных в НБА, Марк 12 раз выводил свои команды в плей-офф, набирая в играх на выбывание в среднем по 9, 4 очка и отдавая по 7, 1 передачи в 126 матчах. В составе «Пэйсерс» он трижды подряд выходил в финал Восточной конференции, в 2000 году – в главный финал НБА. В 12 сезонах Джексон проводил более 80 матчей, и никогда не пропускал более 10 поединков за сезон. Всего защитник выходил на площадку в 97, 9% матчей своих команд (1254 из 1281 возможных).
https://jamestownbaseball.com/Dec2000/whathappened.html
Автор статьи: Александр Матвеев
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