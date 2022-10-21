Спорт
21 окт 17:39
«Арсенал» одерживает четвертую подряд победу в АПЛ и отрывается от «Сити» на четыре очка
Нынешний сезон английской Премьер-лиги дарит всем ее поклонникам новую интригу в борьбе за чемпионский титул. Новым соперником «Манчестер Сити» неожиданно становится «Арсенал», который на данный момент лидирует в турнирной таблице с 4-очковым преимуществом над «горожанами». Следить за результатами игр АПЛ и других европейских первенств по футболу можно на сайте vseprosport.ru.
После поражения от «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 1:3 «Арсенал» снова вышел на победную серию. За это время «канониры» взяли верх над «Брентфордом», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». 16 октября команда Микеля Артеты встретилась с «Лидсом».
«Арсенал» смог «задушить» своего соперника фирменным прессингом в первые минуты встречи, однако в дальнейшем «Лидс» немного выровнял ситуацию на поле. Но это не уберегло «павлинов» от пропущенного гола – на 35-й минуте Мартин Эдегор точной передачей отрезал всю оборону соперника и вывел Букайо Сака на оперативный простор. Англичанин нанес неотразимый удар и вывел «канониров» вперед.
Во второй половине встречи «Лидс» выглядел более предпочтительно, а на 64-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти. 11-метровый удар вызвался исполнять Патрик Бэмфорд, но с его ударом справился Аарон Рамсделл.
По итогу «Арсенал» добыл минимальную победу со счетом 1:0 и упрочил свои позиции во главе турнирной таблицы АПЛ. После поражения «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» преимущество «пушкарей» теперь составляет 4 очка.
Автор статьи: Александр Матвеев
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