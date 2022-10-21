Спорт
21 окт 17:37
«Ливерпуль» одержал минимальную победу над «Манчестер Сити»
Футбольный уикенд подарил всем зрителям несколько громких вывесок, одной из которых стала встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Хоть у «красных» в этом сезоне не все стабильно с набором очков, данное противостояние не перестало быть принципиальным. Котировки на это событие принимал лига ставок букмекерская официальный сайт, аналитики которого считали команде Пепа Гвардиолы фаворитом поединка с коэффициентом 1,83.
Непривычно было наблюдать противостояние этих команд на данном отрезке чемпионата. «Манчестер Сити» регулярно набирает очки и наступает на пятки «Арсеналу», а вот «Ливерпуль» прочно обосновался в середине турнирной таблицы.
«Горожане» ожидаемо завладели игровой инициативой с первых минут. Однако за 45 минут матча на «Энфилде» «Манчестер Сити» по настоящему угрожал сопернику забитым мячом лишь однажды, когда с ударом Холанда справился Алиссон.
Бразильский кипер «Ливерпуля» отметился в этой встрече не только своими непосредственными обязанностями. На 76-й минуте Алиссон перехватил навес «горожан» и дальним выносом запустил атаку своей команды. Мохамед Салах протащил мяч через пол поля и завершил свой проход голом.
Этот забитый мяч оказался единственным в поединке, «Ливерпуль» одержал победу со счетом 1:0 и поднялся на восьмое место в турнирной таблице первенства. «МС» остается на второй строчке, отставание от «Арсенала» теперь составляет 4 очка.
Автор статьи: Александр Матвеев
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