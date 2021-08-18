Спорт
Английская Премьер-лига: слухи и сделки на трансферном рынке
Трансферное окно Английской Премьер-лиги все еще открыто, и с каждым днем появляется все больше новостей о проведенных сделках и слухах. Последние новости трансферного рынка заинтересуют не только фанатов АПЛ, но и других европейских лиг. Какой клуб в будущем сезоне получит усиление? Какие игроки скоро сменят клуб? Эти вопросы интересуют пользователей сайта https://stavkinafootball.ru/.
Сделки
- Ромело Лукаку (из «Интера» в «Челси).
Руководство «синих» решило совершить рискованную сделку. К «Челси» присоединился бомбардир «Интера» Ромелу Лукаку. Это не первое его появление в составе легендарного клуба, однако первый сезон в форме «Челси» выдался для него неудачным, после чего форвард был продан. В «Интере» же он оказался одним из лучших игроков сезона серии А, забив 64 гола за 96 матчей. «Синие» заплатили за центрофорварда 115 млн евро, и это означает, что клуб делает большую ставку на этого игрока.
- Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити»).
Данный трансфер является выгодным для обоих сторон. «Манчестер Сити» получили хорошего нападающего, вокруг которого можно строить команду, а «Астон Вилла» получили большое количество средств, чтобы покупать игроков в свой состав. «МС» заплатили за игрока 117 млн евро и собираются сразу поставить его в основной состав в новом сезоне.
- Леон Бэйли (из «Байера» в «Астон Виллу»).
А бирмингемцы не заставили себя долго ждать и уже совершили первые покупки. Одна из них – нападающий клуба «Байер», Леон Бэйли. Прошлый сезон для него стал одним из самых успешных в карьере. Форвард забил 9 голов за 30 матчей. «Астон Вилла» заплатила за перспективного нападающего 32 млн евро.
Слухи
- Арсенал планирует приобрести Мартина Эдегора из мадридского «Реала».
- Эктор Бельерин собирается уйти из «Арсенала».
- «Вест Хэм» думает о покупке Курта Зума.
- «Саутгемптон» собирается купить Джо Уоралла.
- Джесси Лингард, скорее всего уйдет в «Вест Хэм».
- Наитан Нандес собирается перейти в «Тоттенхэм».
Автор статьи: Александр Матвеев