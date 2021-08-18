Английская Премьер-лига: слухи и сделки на трансферном рынке

Трансферное окно Английской Премьер-лиги все еще открыто, и с каждым днем появляется все больше новостей о проведенных сделках и слухах. Последние новости трансферного рынка заинтересуют не только фанатов АПЛ, но и других европейских лиг. Какой клуб в будущем сезоне получит усиление? Какие игроки скоро сменят клуб? Эти вопросы интересуют пользователей сайта https://stavkinafootball.ru/.

Сделки



Ромело Лукаку (из «Интера» в «Челси).



Руководство «синих» решило совершить рискованную сделку. К «Челси» присоединился бомбардир «Интера» Ромелу Лукаку. Это не первое его появление в составе легендарного клуба, однако первый сезон в форме «Челси» выдался для него неудачным, после чего форвард был продан. В «Интере» же он оказался одним из лучших игроков сезона серии А, забив 64 гола за 96 матчей. «Синие» заплатили за центрофорварда 115 млн евро, и это означает, что клуб делает большую ставку на этого игрока.



Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити»).



Данный трансфер является выгодным для обоих сторон. «Манчестер Сити» получили хорошего нападающего, вокруг которого можно строить команду, а «Астон Вилла» получили большое количество средств, чтобы покупать игроков в свой состав. «МС» заплатили за игрока 117 млн евро и собираются сразу поставить его в основной состав в новом сезоне.



Леон Бэйли (из «Байера» в «Астон Виллу»).



А бирмингемцы не заставили себя долго ждать и уже совершили первые покупки. Одна из них – нападающий клуба «Байер», Леон Бэйли. Прошлый сезон для него стал одним из самых успешных в карьере. Форвард забил 9 голов за 30 матчей. «Астон Вилла» заплатила за перспективного нападающего 32 млн евро.

Слухи



Арсенал планирует приобрести Мартина Эдегора из мадридского «Реала».



Эктор Бельерин собирается уйти из «Арсенала».



«Вест Хэм» думает о покупке Курта Зума.



«Саутгемптон» собирается купить Джо Уоралла.



Джесси Лингард, скорее всего уйдет в «Вест Хэм».



Наитан Нандес собирается перейти в «Тоттенхэм».







Автор статьи: Александр Матвеев