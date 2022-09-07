Как выбрать шляпку на лето?





Шляпки - это прекрасный головной убор, который уже на протяжении долгих веков, считается лучшим украшением для женщин. Шляпа, позволяет создать несколько легкомысленный и романтичный образ, но и одновременно с этим такой головной убор придает женщине роскошный и грациозный вид. Раньше, примерно в 18-19 веке, появление женщины на людях, без шляпы считалось неприличным.Сегодня, шляпки - это обязательный предмет женского туалета. Чаще всего, женщины надевают шляпки в летнее время, чтобы защитить лицо от солнца.Этим летом, шляпа считается одним из самых главных трендов сезона. К выбору шляпы следует подходить ответственно, ведь неправильно выбранный головной убор может разрушить всю красоту образа.При выборе такого головного убора, следует брать в расчет форму лица. В этом сезоне особенно популярны шляпы с широкими полями. Такая модель отлично подходит дамам, имеющим прямоугольную форму лица. Женщинам, имеющим узкое и несколько удлиненное лицо, подойдут модели, полностью закрывающие лоб. Женщинам, имеющим круглое лицо, следует отдавать предпочтение ассиметричным фасонам.При выборе шляпы следует брать в расчет рост и фигуру. Женщинам маленького роста абсолютно не подходят шляпы с широкими полями, им лучше всего выбирать узкополые головные уборы средних размеров. А вот женщинам высокого роста идеально подойдут шляпки с широкими полями. Полным женщинам не нужно выбирать маленькие модели.При выборе шляпы, необходимо обращать внимание на цвет. Для лета лучше всего выбирать только яркие модели, которые отлично сочетаются с одеждой.Автор статьи: Александр Матвеев