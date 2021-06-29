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События


29 июн 18:17

Кроссовки Lacoste: их виды, особенности и достоинства



Комфорт, безопасность, качество и стиль. Все эти эпитеты имеют прямую связь с обувью известного бренда Lacoste. Сегодня его с удовольствием носят кинозвезды, известные спортсмены и даже политики. Давайте же подробнее поговорим про кроссовки Lacoste.


Что представляет собой компания Lacoste


История компании Lacoste началась в далеком 1948 году. Именно тогда два брата, основатели одной обувной фирмы, серьезно поссорились и решили строить свой бизнес независимо друг от друга. В результате Адольф стал создателем компании Adidas, а Рудольф - компании Lacoste.

Кроссовки Lacoste: их виды, особенности и достоинства


И если первая сразу начала ориентироваться на широкий круг пользователей, то вторая в течение долгого времени ориентировалась исключительно на профессиональных спортсменов.


Такая стратегия довела компанию к упадку, а потому пришлось создавать новые модели, которые бы подошли и обычным людям. Сегодня Lacoste одна из самых известных компаний в мире. Она тесно сотрудничает с домами мод, создает качественную обувь и одежду в спортивном стиле, принимает участие в различных конкурсах и показах.


Обувь модельный ряд


В модельном ряду обуви Lacoste можно найти самые разнообразные варианты на всякие случаи жизни. В зависимости от сезонности, их разделяют на:


1. Летние - для их создания используются антибактериальные стельки и исключительно легкий, "дышащий" материал, который позволяет комфортно чувствовать себя в такой обуви даже в очень жаркий день.


2. Демисезонные - могут использоваться в сырую погоду, не промокают, ведь часто покрываются водоотталкивающими материалами.


3. Зимние - дают возможность комфортно заниматься спортом даже в очень холодный и морозный день. Для создания такой обуви используются современные технологии, которые не дают ногам замерзнуть.


Также обувь торговой рамки Lacoste можно разделить в зависимости от вида спорта, которым может заниматься их хозяин:


Кроссовки Lacoste: их виды, особенности и достоинства


  • для бега - лучший вариант этого типа Lacoste Ferrari. Они имеют более защищенный, жесткий носок и пятку;

  • для футбола - традиционно отличаются присутствием шипов на подошве;

  • теннисные - обеспечивают хорошую устойчивость, ведь имеют более широкую подошву;

  • баскетбольные - защита направлена на голеностоп;

  • универсальные - прекрасно подходят для любого случая и вида спорта, а также для прогулки, шопинга. Безоговорочным лидером среди универсальных моделей в последнее время стали кроссовки Lacoste cat.


Спортивная обувь компании делится также в зависимости от пола владельца еще на:



  • женские;

  • мужские.


Первые отличаются изяществом, аккуратностью. Цветовая гамма таких изделий очень большая, поэтому можно подобрать обувь под любой look.


Цвета


Создавая лучшие модели, дизайнеры компании ориентируются на модные тенденции времени, однако, всегда можно найти и классические варианты: черные, бело-черные, красно-черные модели с белой подошвой.


Все кроссовки Lacoste отличаются особой оригинальностью, яркостью и неповторимостью. И хотя с каждым годом увеличивается количество подделок обуви этого известного бренда, однако, оригинал отличить не сложно, ведь ему нет равных.





Автор статьи: Александр Матвеев




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