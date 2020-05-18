Летняя женская обувь: виды и особенности

Ежедневно на страницах глянцевых журналов мы видим десятки, а то и сотни различных видов женской обуви. Многие имеют такие названия, о которых большинство из нас даже не слышало. По самым скромным подсчетам, в современном мире существует несколько тысяч видов женской обуви. Причем это не преувеличение, а реальный факт. Иногда абсолютно одинаковые, на первый взгляд, модели, могут отличаться друг от друга формой каблука или застежки. Для того, чтобы не затеряться во всем этом многообразии, стоит изучить особенности самых популярных видов женской обуви.

В число наиболее популярных моделей летней женской обуви входят:

Босоножки. Как понятно из названия, этот вид женской обуви носят на голую ногу. Она полностью открывает голеностоп. Стандартные босоножки имеют ремешки с застежками, благодаря которым они удерживаются на ногах. Большой популярностью пользуются босоножки с завязками , которые могут похвастаться разнообразием фасонов и широтой ассортимента. Босоножки – идеальный вариант для прогулок, торжества, и даже деловой встречи.

Сандалии-гладиаторы. Большое количество ремешков являются характерной чертой данного вида обуви. В некоторых случаях их высота может достигать щиколотки, и даже подниматься выше, что делает сандалии-гладиаторы особенно броскими и яркими. Фронтальная часть этой обуви представляет собой прочный щиток, наподобие обуви древнегреческих воинов.

Мюли. Оригинальная модель обуви, которая может быть представлена в различных вариациях: на каблуке или на плоской подошве. В случае с мюли пятка полностью открыта, а носок, наоборот, закрыт. Благодаря такой нехитрой конструкции, они хорошо сидят на ногах, и очень комфортны в носке.

Кроссовки. Обувь, которая по понятным причинам уже который год не теряет своей актуальности. По сути, женские кроссовки FILA – это отличный вариант для свиданий, походов в кино, ресторан, утренних и вечерних пробежек.