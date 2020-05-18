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События


18 май 20:58

Летняя женская обувь: виды и особенности



Ежедневно на страницах глянцевых журналов мы видим десятки, а то и сотни различных видов женской обуви. Многие имеют такие названия, о которых большинство из нас даже не слышало. По самым скромным подсчетам, в современном мире существует несколько тысяч видов женской обуви. Причем это не преувеличение, а реальный факт. Иногда абсолютно одинаковые, на первый взгляд, модели, могут отличаться друг от друга формой каблука или застежки. Для того, чтобы не затеряться во всем этом многообразии, стоит изучить особенности самых популярных видов женской обуви. 


Основные виды летней женской обуви


В число наиболее популярных моделей летней женской обуви входят:



  • Босоножки. Как понятно из названия, этот вид женской обуви носят на голую ногу. Она полностью открывает голеностоп. Стандартные босоножки имеют ремешки с застежками, благодаря которым они удерживаются на ногах. Большой популярностью пользуются босоножки с завязками, которые могут похвастаться разнообразием фасонов и широтой ассортимента. Босоножки – идеальный вариант для прогулок, торжества, и даже деловой встречи.

  • Сандалии-гладиаторы. Большое количество ремешков являются характерной чертой данного вида обуви. В некоторых случаях их высота может достигать щиколотки, и даже подниматься выше, что делает сандалии-гладиаторы особенно броскими и яркими. Фронтальная часть этой обуви представляет собой прочный щиток, наподобие обуви древнегреческих воинов.

  • Мюли. Оригинальная модель обуви, которая может быть представлена в различных вариациях: на каблуке или на плоской подошве. В случае с мюли пятка полностью открыта, а носок, наоборот, закрыт. Благодаря такой нехитрой конструкции, они хорошо сидят на ногах, и очень комфортны в носке.

    • Летняя женская обувь: виды и особенности
  • Кроссовки. Обувь, которая по понятным причинам уже который год не теряет своей актуальности. По сути, женские кроссовки FILA – это отличный вариант для свиданий, походов в кино, ресторан, утренних и вечерних пробежек. 

  • Эспадрильи. Легкие и невесомые тапочки, которые уже не первый сезон бьют рекорды по популярности. Когда-то их носили испанские крестьяне, а теперь эспадрильи красуются на ножках самых известных модниц. 


Где покупать обувь?


Приступая к выбору летней женской обуви, необходимо определиться не только с моделью, цветовой гаммой и фасоном, но и с местом приобретения. В нынешних условиях на первый план выходят интернет-магазины, которые предоставляют широкий ассортимент продукции и выгодные дисконты. Не стоит также забывать и о специализированных магазинах обуви, которые способны удовлетворить любые потребности клиентов. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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