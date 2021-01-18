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События


18 янв 15:30

Сестра Бритни Спирс потребовала от Илона Маска кошек



Младшая сестра американской певицы Бритни Спирс Джейми Линн обвинила главу компании Tesla в смерти ее кошек.

Девушка утверждает, что двигатель автомобилей Tesla настолько тихий, что животные не слышат его и не понимают, когда машина начинает сдавать назад. Из-за этого "дефекта" Спирс-младшая лишилась кошек. Девушка не рассказала, что именно произошло с ее питомицами, однако заметила, что все закончилось трагедией.

Сестра Бритни Спирс потребовала от Илона Маска кошек


"Я даже не хочу считать, сколько кошек мы потеряли. Tesla - это тихий убийца кошек, и это проблема, которую мы действительно должны решить. Нужно, чтобы машина издавала какой-то звук, который встревожит животных, чтобы они могли вовремя убежать", - предложила она.




Автор статьи: Александр Матвеев




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