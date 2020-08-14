Ринопластика: виды и методы проведения операции

Черты лица человека обладают особенностями, способными дополнять друг друга. Однако случаются ситуации, когда человека не устраивают пропорции его лица в результате врожденной патологии, травмы или нестандартной внешности, формирующей комплексы. В таких случаях приходится обращаться к пластическому хирургу для исправления несовершенств.

По мнению пластических хирургов на Barb.ru, одним из популярных в современном мире хирургических методов в пластической хирургии является пластика носа – ринопластика.

Что такое ринопластика?

Ринопластика - это метод хирургического операционного вмешательства для устранения несовершенств или коррекции формы носа. С помощью операции можно изменить размер носа, устранить врожденные или приобретенные дефекты (например, искривление, асимметрия ноздрей, травма и т. д.), восстановить функции дыхания.

Ринопластика направлена на улучшение внешности человека. Такая операция является непростой и требует должного профессионализма и опытности пластического хирурга. При выборе специалиста также важно посмотреть фото до и после пластики носа – результат вам должен нравиться.

Виды и методы проведения ринопластики

Пластика носа подразделяется на несколько видов:





первичная: такая операция проводится для устранения врожденных или приобретенных в результате травмы недостатков. Первичная ринопластика может проводиться для омолаживающего эффекта;





вторичная: направлена на исправление ранее проведенных неудачных операций;

направлена на исправление ранее проведенных неудачных операций;

реконструктивная: такой вид пластики носа производится для восстановления дефектов, связанных с серьезными деформациями тканей носа после травм, ожогов, аномалий развития;

такой вид пластики носа производится для восстановления дефектов, связанных с серьезными деформациями тканей носа после травм, ожогов, аномалий развития;

функциональная: хирургическая операция проводиться с целью восстановления носовой перегородки или устранения другой проблемы, связанной с трудностями дыхания;

хирургическая операция проводиться с целью восстановления носовой перегородки или устранения другой проблемы, связанной с трудностями дыхания;

безоперационная - безопасная контурная пластика носа, которая проводится без хирургического вмешательства. Методом такой процедуры выступает введение филеров, имеющих натуральный состав, совместимый с человеческим организмом. Такой вид ринопластики направлен на мгновенный результат и не требует периода реабилитации.



Ринопластика имеет два метода проведения:



открытый: при таком методе происходит внешний разрез на перемычке между ноздрями и в самих ноздрях. Метод обеспечивает необходимый визуальный доступ врачу к скелету носа для дальнейших действий. Проводится в сложных случаях и способствует полному контролю и оценке в ходе операции;

при таком методе происходит внешний разрез на перемычке между ноздрями и в самих ноздрях. Метод обеспечивает необходимый визуальный доступ врачу к скелету носа для дальнейших действий. Проводится в сложных случаях и способствует полному контролю и оценке в ходе операции;

закрытый: с помощью метода проводятся разрезы только в ноздрях. Пластическими хирургами используются разнообразные техники, существуют даже авторские методики выполнения.



Использование того или иного метода для проведения пластики носа зависит от индивидуальных показаний и целей пластического хирурга.

Показания и противопоказания к операции

Хирургическое вмешательство по коррекции носа проводится в косметических целях или по медицинским показаниям.

Эстетическими показаниями являются: чрезмерная величина, искривление носа, неестественные его пропорции, наличие горбинки на спинке носа, большие ноздри и прочие косметические дефекты, причиняющие неудобства человеку.

По косметическим показаниям ринопластика может осуществляться только лицам, достигшим совершеннолетия или при наличии письменного разрешения родителей.

К медицинским показаниям относятся:

- нарушение функций дыхания;

- деформации носа в результате травмы или врожденной патологии;

- патологии носовых тканей;

- обнаружение полипов в носу;

- осложнения после операций.

К противопоказаниям проведения пластики носа относятся:

- сахарный диабет;

- онкология;

- психические расстройства;

- болезни крови и нарушения ее свертывания;

- хронические или острые заболевания внутренних органов или систем организма;

- наличие вирусных инфекций.

Подготовка и ход операции

Важным этапом в подготовке к ринопластике является консультация и осмотр у пластического хирурга. Пациенту назначают обследование и сдачу ряда анализов, результаты которых позволят врачу получить необходимую информацию о состоянии его здоровья и принять решения о допуске пациента к операции. Посмотреть рейтинг пластических хирургов, которые проводят ринопластику, и записаться на консультацию можно на barb.ru.

При отсутствии противопоказаний начинается этап подготовки непосредственно к самому оперативному вмешательству, который включает такие требования:



отказ от вредных привычек (алкоголь, курение) за несколько недель до операции;



отмена приема гормонов, БАДов, лекарств, влияющих на свертываемость крови и артериальное давление за две-три недели до операции;



отказ от приема витаминов за несколько дней до ринопластики.



В день операции запрещено пить и принимать пищу.

Соблюдение указанных требований минимизирует возникновение осложнений после операции и сокращает период послеоперационной реабилитации.

Ход операции по пластике носа осуществляется под анестезией, вид которой определяется хирургом. Как правило, операция выполняется под общей анестезией.

Длительность операции индивидуальна и зависит от сложности и объема работы, в среднем составляет около двух часов.

В зависимости от случая хирург выбирает метод проведения операции.

В ходе выполнения операции закрытым методом врачом делаются разрезы внутри носовой пазухи. Такая операция малотравматична и не оставляет заметных следов.

После хирургических манипуляций открытым методом на внешние разрезы накладывают рассасывающие швы тонкой нитью. В ноздри вставляют тампоны, а на нос накладывают фиксирующую и защитную пластину.

После операции пациенту рекомендуется пребывание в стационаре.

Особенности послеоперационного периода, как избежать осложнений

После операции пациент может ощущать дискомфорт во время дыхания, отечность, боль. Врачом могут назначаться успокоительные и обезболивающие средства. Вставленные в ноздри турунды удаляют через один - два дня, запрещено вынимать их самостоятельно. Наложенная фиксирующая пластина на область носа должна будет носиться пациентом сроком до двух недель.

Через несколько недель после операции отечность и синяки спадают. Период полного восстановления носит индивидуальный характер и может длиться до года.

На время реабилитации и во избежание осложнений рекомендуется:

- ограничить физические нагрузки, вредные привычки;

- в течение двух недель стараться спать на спине;

- исключить купание в открытых водоемах, бассейнах;

- беречь кожу от ультрафиолетового излучения;

- исключить принятие горячих ванн, посещение соляриев, саун, бань;

- минимизировать мимику лица, стараться меньше говорить и смеяться;

- во избежание деформации следует воздержаться от ношения очков.

Соблюдение вышеуказанных требований и рекомендаций врача позволит сократить реабилитационный период, ускорить заживление тканей носа, получить желанный результата.





Автор статьи: Александр Матвеев