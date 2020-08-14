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14 авг 19:09

Ринопластика: виды и методы проведения операции



Черты лица человека обладают особенностями, способными дополнять друг друга. Однако случаются ситуации, когда человека не устраивают пропорции его лица в результате врожденной патологии, травмы или нестандартной внешности, формирующей комплексы. В таких случаях приходится обращаться к пластическому хирургу для исправления несовершенств.


Ринопластика: виды и методы проведения операции

По мнению пластических хирургов на Barb.ru, одним из популярных в современном мире хирургических методов в пластической хирургии является пластика носа – ринопластика.



Что такое ринопластика?


Ринопластика - это метод хирургического операционного вмешательства для устранения несовершенств или коррекции формы носа. С помощью операции можно изменить размер носа, устранить врожденные или приобретенные дефекты (например, искривление, асимметрия ноздрей, травма и т. д.), восстановить функции дыхания.



Ринопластика направлена на улучшение внешности человека. Такая операция является непростой и требует должного профессионализма и опытности пластического хирурга. При выборе специалиста также важно посмотреть фото до и после пластики носа – результат вам должен нравиться.



Виды и методы проведения ринопластики



Пластика носа подразделяется на несколько видов:




  • первичная: такая операция проводится для устранения врожденных или приобретенных в результате травмы недостатков. Первичная ринопластика может проводиться для омолаживающего эффекта;



  • вторичная: направлена на исправление ранее проведенных неудачных операций;

  • реконструктивная: такой вид пластики носа производится для восстановления дефектов, связанных с серьезными деформациями тканей носа после травм, ожогов, аномалий развития;

  • функциональная: хирургическая операция проводиться с целью восстановления носовой перегородки или устранения другой проблемы, связанной с трудностями дыхания;

  • безоперационная - безопасная контурная пластика носа, которая проводится без хирургического вмешательства. Методом такой процедуры выступает введение филеров, имеющих натуральный состав, совместимый с человеческим организмом. Такой вид ринопластики направлен на мгновенный результат и не требует периода реабилитации.



Ринопластика имеет два метода проведения:




  • открытый: при таком методе происходит внешний разрез на перемычке между ноздрями и в самих ноздрях. Метод обеспечивает необходимый визуальный доступ врачу к скелету носа для дальнейших действий. Проводится в сложных случаях и способствует полному контролю и оценке в ходе операции;

  • закрытый: с помощью метода проводятся разрезы только в ноздрях. Пластическими хирургами используются разнообразные техники, существуют даже авторские методики выполнения.


Использование того или иного метода для проведения пластики носа зависит от индивидуальных показаний и целей пластического хирурга.



Показания и противопоказания к операции


Хирургическое вмешательство по коррекции носа проводится в косметических целях или по медицинским показаниям.



Эстетическими показаниями являются: чрезмерная величина, искривление носа, неестественные его пропорции, наличие горбинки на спинке носа, большие ноздри и прочие косметические дефекты, причиняющие неудобства человеку.



По косметическим показаниям ринопластика может осуществляться только лицам, достигшим совершеннолетия или при наличии письменного разрешения родителей.



К медицинским показаниям относятся:


- нарушение функций дыхания;


- деформации носа в результате травмы или врожденной патологии;


- патологии носовых тканей;


- обнаружение полипов в носу;


- осложнения после операций.


К противопоказаниям проведения пластики носа относятся:


- сахарный диабет;


- онкология;


- психические расстройства;


- болезни крови и нарушения ее свертывания;


- хронические или острые заболевания внутренних органов или систем организма;


- наличие вирусных инфекций.



Подготовка и ход операции


Важным этапом в подготовке к ринопластике является консультация и осмотр у пластического хирурга. Пациенту назначают обследование и сдачу ряда анализов, результаты которых позволят врачу получить необходимую информацию о состоянии его здоровья и принять решения о допуске пациента к операции. Посмотреть рейтинг пластических хирургов, которые проводят ринопластику, и записаться на консультацию можно на barb.ru.


При отсутствии противопоказаний начинается этап подготовки непосредственно к самому оперативному вмешательству, который включает такие требования:



  • отказ от вредных привычек (алкоголь, курение) за несколько недель до операции;

  • отмена приема гормонов, БАДов, лекарств, влияющих на свертываемость крови и артериальное давление за две-три недели до операции;

  • отказ от приема витаминов за несколько дней до ринопластики.



В день операции запрещено пить и принимать пищу.



Соблюдение указанных требований минимизирует возникновение осложнений после операции и сокращает период послеоперационной реабилитации.



Ход операции по пластике носа осуществляется под анестезией, вид которой определяется хирургом. Как правило, операция выполняется под общей анестезией.



Длительность операции индивидуальна и зависит от сложности и объема работы, в среднем составляет около двух часов.



В зависимости от случая хирург выбирает метод проведения операции.



В ходе выполнения операции закрытым методом врачом делаются разрезы внутри носовой пазухи. Такая операция малотравматична и не оставляет заметных следов.



После хирургических манипуляций открытым методом на внешние разрезы накладывают рассасывающие швы тонкой нитью. В ноздри вставляют тампоны, а на нос накладывают фиксирующую и защитную пластину.



После операции пациенту рекомендуется пребывание в стационаре.



Особенности послеоперационного периода, как избежать осложнений


После операции пациент может ощущать дискомфорт во время дыхания, отечность, боль. Врачом могут назначаться успокоительные и обезболивающие средства. Вставленные в ноздри турунды удаляют через один - два дня, запрещено вынимать их самостоятельно. Наложенная фиксирующая пластина на область носа должна будет носиться пациентом сроком до двух недель.


Через несколько недель после операции отечность и синяки спадают. Период полного восстановления носит индивидуальный характер и может длиться до года.


На время реабилитации и во избежание осложнений рекомендуется:


- ограничить физические нагрузки, вредные привычки;


- в течение двух недель стараться спать на спине;


- исключить купание в открытых водоемах, бассейнах;


- беречь кожу от ультрафиолетового излучения;


- исключить принятие горячих ванн, посещение соляриев, саун, бань;


- минимизировать мимику лица, стараться меньше говорить и смеяться;


- во избежание деформации следует воздержаться от ношения очков.


Соблюдение вышеуказанных требований и рекомендаций врача позволит сократить реабилитационный период, ускорить заживление тканей носа, получить желанный результата.





Автор статьи: Александр Матвеев




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