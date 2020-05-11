Профессиональная генеральная уборка: цель, задачи, последовательность действий

Квартира или дом должны поддерживаться в чистоте, только в этом случае жить в них будет комфортно и приятно. Пыль, грязь, разводы на окнах действуют угнетающе, находиться в неубранном помещении неприятно, хочется как можно быстрее покинуть его.

Привести запущенное жилье в порядок поможет генеральная уборка, выполненная клининговыми специалистами. Конечно, провести ее можно самостоятельно, но на это будет затрачено огромное количество времени и сил. Кроме того, лучше использовать профессиональные моющие составы, которые очистят поверхности от загрязнений, не повредив их, а такие средства есть не в каждом доме. Уборка может проводиться как одним специалистом, так и целой командой, все зависит от объема работ. Все они имеют опыт работы и ответственно относятся к своим обязанностям.

К основным преимуществам услуги клининговых компаний относится использование гипоаллергенных моющих средств, экологически чистых, эффективных, но безопасных. Каждое из них сертифицировано для применения в жилых помещениях, а потому безвредно для детей и домашних животных. Клинеры имеют при себе компактный моющий пылесос, парогенератор, а также стремянку для доступа к поверхностям на высоте. Жилье быстро преобразится, засверкает чистотой.

В базовый пакет генеральной уборки включаются следующие услуги:



Удаление пыли с поверхностей мебели и бытовой техники, протирка средствами с антистатическим эффектом.

Сухая чистка стен при помощи пылесоса.

Очистка зеркал и стекол.

Влажная уборка, очистка от загрязнений розеток, выключателей, осветительных приборов, батарей.

Влажная уборка подоконников, дверей.

Удаление небольших загрязнений со внутренней поверхности окон.

Мытье пола.

Чистка и дезинфекция унитаза, раковины, кафельной плитки.

Полировка металлических элементов.

Вынос мешков с мусором.



В базовый пакет не входит профессиональное мытье окон и потолков, удаление значительного количества жира в помещении кухни, известкового налета в санузле. При необходимости эти услуги заказываются и оплачиваются отдельно.

Стандартное время для проведения генеральной уборки – 6-8 часов, клиент в этот период может находиться вне дома. Данная услуга становится все более востребованной, поскольку, доверив работу профессионалам, можно сэкономить массу времени и сил. Кроме того, клинер несет личную ответственность, поэтому повреждение поверхности мебели или зеркала агрессивным моющим средством полностью исключено.





Автор статьи: Александр Матвеев