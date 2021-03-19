Самая дорогая картина Марка Шагала





Самой дорогой картиной Шагала считают работу как говорят "из раннего" творчества. Художник нарисовал воспоминания детства. Стоимость оценивается в 1 500 000$.Считается что картина пропала во время 2-й мировой войны. И что ее вывезли немцы за пределы Беларуси. Но это не так. Картина затерялась на просторах полесья.Всплыла в 2000 году в частной коллекции под Смоленском. И как сообщали источники опять пропала.Марк Шагал - русский и французский художник еврейского происхождения. Помимо графики и живописи занимался также сценографией, писал стихи на идише. Один из самых известных представителей художественного авангарда.Родился: 7 июля 1887 г., Лиозно, Витебская губерния, Российская империя, (ныне Витебская область, Беларусь)Умер: 28 марта 1985 г. (97 лет), Сен-Поль-де-Ванс, Прованс, Франция.Автор статьи: Александр Матвеев