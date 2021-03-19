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Шоу-бизнес


19 мар 23:23

Самая дорогая картина Марка Шагала



Самой дорогой картиной Шагала считают работу как говорят "из раннего" творчества. Художник нарисовал воспоминания детства. Стоимость оценивается в 1 500 000$.

Самая дорогая картина Марка Шагала


Считается что картина пропала во время 2-й мировой войны. И что ее вывезли немцы за пределы Беларуси. Но это не так. Картина затерялась на просторах полесья.

Самая дорогая картина Марка Шагала


Всплыла в 2000 году в частной коллекции под Смоленском. И как сообщали источники опять пропала.

Марк Шагал - русский и французский художник еврейского происхождения. Помимо графики и живописи занимался также сценографией, писал стихи на идише. Один из самых известных представителей художественного авангарда.

Родился: 7 июля 1887 г., Лиозно, Витебская губерния, Российская империя, (ныне Витебская область, Беларусь)
Умер: 28 марта 1985 г. (97 лет), Сен-Поль-де-Ванс, Прованс, Франция.




Автор статьи: Александр Матвеев




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