Зачем нужен SMM-маркетинг

Сегодня огромное число продаж происходит через социальные сети. Инстаграм и ВКонтакте рулят процессом. Но не только в этом их преимущество. Они помогают в создании нужной репутации в интернете. А SMM-маркетинг позволяет грамотно управлять сообществами. Расскажем, как это происходит.

1. SMM-маркетинг позволяет создавать определенный имидж. Привлекательная страница компании или руководителя в соцсети, внимание к товару или услуге - все это происходит за счет специально разработанного визуального ряда, слогана, продающих текстов. Это этапы построения личного бренда, без которых невозможно создать привлекательный имидж.

2. Важная часть SMM-маркетинга - это общение с подписчиками, ответы на вопросы, размещение отзывов, информирование об акциях и распродажах - все это повышает доверие и лояльность потенциальных клиентов. Повышает узнаваемость, улучшает имидж. В соцсетях быстро разлетается любая информация, в том числе и негативная. И в задачи smm-щиков входит отслеживать и нейтрализовывать негатив.

3. На своих страницах в соцсетях люди сами рассказывают о себе: возраст, пол, семейное положение. И это на руку SMM-щикам. Они изучают целевую аудиторию, а затем настраивают таргетированную рекламу с точным попаданием в “своего” клиента.

4. Грамотное ведение аккаунта - действительно непростое дело. Чтобы был результат, лучше обратиться к профессионалам. PR агентства в Москве предлагают полный спектр услуг. С хорошими специалистами будет результат и вовлеченность аудитории, а не унылая страница с крохотным числом подписчиков. К тому же, в соцсетях большой выбор инструментов и форматов взаимодействия с аудиторией: от текстовых объявлений до видеопостов и сторис. Еще один плюс - это сравнительно небольшая цена раскрутки в соцсетях, возможность получения обратной связи и статистики.

5. Кому подходит?

При всей привлекательности и удобстве SMM-маркетинг подходит не всем. С его помощью сложно продвигать b2b бизнес, ниши с дорогостоящими товарами (недвижимость, автомобили, ювелирные изделия). А вот средние и малые компании могут успешно пользоваться его возможностями. Это могут быть магазины одежды, бытовой техники, аксессуаров, кафе, рестораны, сфера услуг и т.д. А еще SMM подходит компаниям, которым необходимо улучшить свою репутацию.

Сформулируйте задачу и обращайтесь к специалистам. SMM - тот инструмент, который в умелых руках позволит вам добиться целей в сфере брендинга, репутации и продаж.





Автор статьи: Александр Матвеев