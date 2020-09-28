Social Media Marketing (SMM) — популярный инструмент продвижения товаров и услуг с помощью социальных медиа. Благодаря грамотно продуманной стратегии СММ повышается узнаваемость бренда, возрастает заинтересованность целевой аудитории к определенным продуктам. Цель SMM — создать выгодные условия для постоянной коммуникации компании с потенциальными клиентами — https://doctorsmm.com/. Так, в Vkontakte, FaceBook, Instagram и других социальных сетях, фирма может продать больше товаров и услуг, чем через главный сайт.

Специфика SMM-планирования

Многие думают, что работа по продвижению очень проста: запостил крутой контент, пообщался с заинтересованными лицами — и дела пойдут вверх. Но не так все легко, как кажется на первый взгляд. Планирование SMM-стратегии — трудоемкий процесс, требующий знаний в области психологии, маркетинга.

Для начала следует выбрать площадки для продвижения, поработать над оформлением аватарок и брендированием страниц, оптимизировать контент. А чтобы лайки, репосты, шеринги и комментарии приносили ощутимую прибыль, надо предпринять дополнительные меры по привлечению целевой аудитории.

Стратегия СММ базируется на многих факторах, среди которых — вкусы и поведение пользователей, число сделок, коэффициент конверсий и др. Все эти данные рекомендовано учитывать при разработке полноцикловой маркетинговой кампании.

Зачем нужно продвижение в социальных сетях

Мода на социальные сети растет из года в год. А вместе с тем возникает все большая потребность в качественном и прогрессивном SMM-продвижении. «Охота» на смм-технологии объясняется несколькими простыми причинами:



Ежеминутно миллионы пользователей заходят на свои странички в Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и совершают покупки, либо только присматриваются к товарам или услугам. А это значит, что через соцсети вы можете продать что угодно и в любом количестве.

В социальных сетях широкие возможности для рекламы, поэтому можно воплотить в реальность любые рекламные кампании, расширив тем самым базу клиентов.

В социальных медиа узнаваемость бренда будет зашкаливать. Ну если, конечно, грамотно презентовать торговую марку без всякого навязывания.



Создать профиль в соцсетях может как крупный бизнесмен, так и мелкий предприниматель — у обоих есть шансы сорвать куш.

СММ-практика позволяет владельцам бизнеса получить:



хороший трафик на сайт;



лояльную и «созревшую» аудиторию;



сформированный положительный имидж;



крупные продажи;



опыт более тесного общения с клиентами.



Безусловно, Social Media Marketing — это шанс стать известнее, интереснее и состоятельней. Помимо уймы подписчиков, компания получает стабильный доход от продаж.





Автор статьи: Александр Матвеев