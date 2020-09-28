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Hi-tech


28 сен 21:42

Продвижение в социальных сетях



Продвижение в социальных сетях

Social Media Marketing (SMM) — популярный инструмент продвижения товаров и услуг с помощью социальных медиа. Благодаря грамотно продуманной стратегии СММ повышается узнаваемость бренда, возрастает заинтересованность целевой аудитории к определенным продуктам. Цель SMM — создать выгодные условия для постоянной коммуникации компании с потенциальными клиентами — https://doctorsmm.com/. Так, в Vkontakte, FaceBook, Instagram и других социальных сетях, фирма может продать больше товаров и услуг, чем через главный сайт.


Специфика SMM-планирования


Многие думают, что работа по продвижению очень проста: запостил крутой контент, пообщался с заинтересованными лицами — и дела пойдут вверх. Но не так все легко, как кажется на первый взгляд. Планирование SMM-стратегии — трудоемкий процесс, требующий знаний в области психологии, маркетинга.


Для начала следует выбрать площадки для продвижения, поработать над оформлением аватарок и брендированием страниц, оптимизировать контент. А чтобы лайки, репосты, шеринги и комментарии приносили ощутимую прибыль, надо предпринять дополнительные меры по привлечению целевой аудитории.


Стратегия СММ базируется на многих факторах, среди которых — вкусы и поведение пользователей, число сделок, коэффициент конверсий и др. Все эти данные рекомендовано учитывать при разработке полноцикловой маркетинговой кампании.


Зачем нужно продвижение в социальных сетях


Мода на социальные сети растет из года в год. А вместе с тем возникает все большая потребность в качественном и прогрессивном SMM-продвижении. «Охота» на смм-технологии объясняется несколькими простыми причинами:



  1. Ежеминутно миллионы пользователей заходят на свои странички в Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и совершают покупки, либо только присматриваются к товарам или услугам. А это значит, что через соцсети вы можете продать что угодно и в любом количестве.

  2. В социальных сетях широкие возможности для рекламы, поэтому можно воплотить в реальность любые рекламные кампании, расширив тем самым базу клиентов.

  3. В социальных медиа узнаваемость бренда будет зашкаливать. Ну если, конечно, грамотно презентовать торговую марку без всякого навязывания.


Создать профиль в соцсетях может как крупный бизнесмен, так и мелкий предприниматель — у обоих есть шансы сорвать куш.


СММ-практика позволяет владельцам бизнеса получить:



  • хороший трафик на сайт;

  • лояльную и «созревшую» аудиторию;

  • сформированный положительный имидж;

  • крупные продажи;

  • опыт более тесного общения с клиентами.


Безусловно, Social Media Marketing — это шанс стать известнее, интереснее и состоятельней. Помимо уймы подписчиков, компания получает стабильный доход от продаж.





Автор статьи: Александр Матвеев




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