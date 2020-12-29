Инвестирование в будущее от холдинга «Группа Родина»

Ведущий московский инвестиционно-девелоперский холдинг, основное направление деятельности которого заключается в комплексном освоении территорий, расположенных в столице и области — группа Родина. Простыми словами — это застройщик, который создает не просто жилые комплексы, а полноценные районы, с хорошо развитой инфраструктурой, и общественным пространством. Ярким примером может послужить ЖК Russian Design District (RDD) — инновационный проект, ориентированный на комплексное, всестороннее развитие ребенка. Данный ресурс можно назвать своеобразной инвестицией в детей, в котором созданы все условия для формирования личности ребенка.

Инвестирование в подрастающее поколение

Как уже было отмечено выше, инвестиционно-девелоперский холдинг «Группа Родина» специализируется на комплексном освоении территорий, что более простыми, и доступными к пониманию словами, можно назвать созданием жилых объектов. При этом стратегически важным направлением деятельности для данного концерна, является возведение инновационных комплексов, в которых жилая недвижимость найдет свое удачное сочетание:







со спортивным сектором;



с образовательными структурами;



с детскими садами;



с творческими академиями,



и другими социально-культурными направлениями. Такой подход к инвестированию холдингом rodina group отвечает приоритетам современного рынка недвижимости, и определяет доступную и комфортную среду для всестороннего развития и воспитания молодого подрастающего поколения.

ЖК Russian Design District: инвестиции без страха

Еще в древние времена грамотному распоряжению деньгами обучали как важной науке. На самом деле, научиться эффективно инвестировать, не так уж и сложно. Доказательством этому может послужить ЖК Russian Design District (RDD) от застройщика «Группа Родина». Данный проект — это настоящее творческое пространство, специально созданное для комфортной жизни и всестороннего развития каждого своего жителя, и особенно детей. Кластер расположился на живописной территории, и находится в окружении благоустроенной лесопарковой зоны, на которой грамотно спроектированы и размещены:



беговые трассы;



памп треки;



спортивные площадки;



пространство для прогулок и отдыха.



Другим словами, ЖК Russian Design District — это уникальный проект, объединивший в себе креативное пространство, разнообразную природную зону, образовательную и спортивную инфраструктуру. Каждый житель этого жилого комплекса сможет использовать предоставленные ему блага для своего культурного и творческого развития.





Автор статьи: Александр Матвеев