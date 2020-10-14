Шоу-бизнес
14 окт 11:35
Шоу Холостяк на ТНТ (7 сезон уже на экранах)
Вроде только закончился 6 сезон этого замечательного шоу, в котором предыдущий главный герой нашел свою вторую половинку. Ему неоднократно приходилось оставаться одному для того, чтобы собраться со своими чувствами и лишь благодаря тому, что он прислушивался к своему сердцу, ему и удалось найти ту самую девушку, которая стала для него чем-то невообразимым. А уже сейчас на экранах выходить очередной 7 сезона этого шоу, в котором появится уже новый главный герой.
Он будет также иметь звёздную карьеру, и будет искать свою вторую половинку. Правила шоу останутся прежними, главный герой должен будет выбрать среди огромного количества участниц ту девушку, которая окажется ему по душе. Для того, чтобы не ошибиться в своем решении ему придется провести десятки замечательных романтических свиданий, с каждой из девушек. Все они должны доказать ему что именно они являются для него идеальной парой. В итоге ему придется сделать вывод, от которого будет зависеть его дальнейшая жизнь. В этом выборе ему уже никак нельзя ошибаться. Ведь для него это решение может стать фундаментальным.
Автор статьи: Александр Матвеев
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