Шоу-бизнес
25 май 21:55
Повседневный лук: известная модель Ирина Шейк прогулялась улочками Нью-Йорка с дочерью
Все появления модели на публике можно сравнить с выходов в светское общество. Ирина Шейк знает, как эффективно продемонстрировать собственные достоинства и персональный стиль. Во время последней прогулки девушка надела роскошное коттоновое платье-рубашку, а также велосипедки темного цвета. Такой набор подчеркнул стройность ног и легкость модели. Повседневный облик был дополнен кепкой черного цвета и массивными ботинками бренда Боттега Венета.
Ирины Шейк подобрала более яркий образ для своей дочери – легкое платьице с географическим орнаментом, дополненное красными босоножками и желтым кардиганом. Судя по эмоциям молодой мамы Ирины Шейк и ее дочери Леи, запечатленные фотографами, прогулка прошла на славу и облики эффективно подчеркнули настроение.
Автор статьи: Александр Матвеев
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