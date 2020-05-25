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Шоу-бизнес


25 май 21:55

Повседневный лук: известная модель Ирина Шейк прогулялась улочками Нью-Йорка с дочерью



Повседневный лук: известная модель Ирина Шейк прогулялась улочками Нью-Йорка с дочерью

Все появления модели на публике можно сравнить с выходов в светское общество. Ирина Шейк знает, как эффективно продемонстрировать собственные достоинства и персональный стиль. Во время последней прогулки девушка надела роскошное коттоновое платье-рубашку, а также велосипедки темного цвета. Такой набор подчеркнул стройность ног и легкость модели. Повседневный облик был дополнен кепкой черного цвета и массивными ботинками бренда Боттега Венета.

Ирины Шейк подобрала более яркий образ для своей дочери – легкое платьице с географическим орнаментом, дополненное красными босоножками и желтым кардиганом. Судя по эмоциям молодой мамы Ирины Шейк и ее дочери Леи, запечатленные фотографами, прогулка прошла на славу и облики эффективно подчеркнули настроение.




Автор статьи: Александр Матвеев




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