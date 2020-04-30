Ану де Армас и Бен Аффлек попали в объектив фотографов во время прогулки по Лос-Анджелесу





Папарацци уже не раз встречают влюбленных на прогулке с собственными собаками. В этот раз звезды американского кино прогуливались в компании друг друга по Лос-Анджелесским улочкам. Бен Аффлек и Ану де Армас тщательно следят за соблюдением карантинных мер, потому находились в общественном месте в защитных масках. Журналисты отметили, что актеры в этот день решили не нарушать масочный режим, действующий по всей территории Америки, как делали это раньше.Ану де Армас надела укороченное черное платье-халат, которое дополнила белыми кроссовками. Голливудский актер Бен Аффлек облачился в джинсы, серую футболку и кеды. Как видите, даже известным личностям не чужды прогулки с домашними любимцами во время пандемии.Автор статьи: Александр Матвеев