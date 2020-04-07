07 апр 00:14
62-летняя актриса Шэрон Стоун стала лицом глянцевого журнала «Vogue»
Шестидесяти двухлетняя Шэрон Стоун не перестает будоражить умы своих поклонников. Совсем недавно актриса в компании молодого коллеги снялась для известного глянцевого издания «Harper’s Bazaar». Еще одним поводом для радости поклонников ее творчества стала обложка немецкого журнала Вог, где она предстала с Айрис Бербен и Хелен Миррен.
Редакторы рассказали, что этот майский выпуск посвящен всем людям, которые вдохновляют. Главные героини на своем личном опыте демонстрируют, что вне зависимости от возраста всегда есть время для роста, укрепления оптимизма и надежды. Глядя на фотографии актрисы хочется спросить ее: «Вам точно 62?». Шэрон Стоун с легкостью даст фору многим молодым моделям не только своей харизмой, но и безупречной внешностью, над которой не властны года.
Автор статьи: Александр Матвеев
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