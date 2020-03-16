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16 мар 22:29

10 лет вместе: Джейсон Стетхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли празднуют юбилей



10 лет вместе: Джейсон Стетхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли празднуют юбилей

Одна из самых крепких пар Голливуда родилась в далеком 2010 году. Голливудский актер и британская модель предпочитают держать свою личную жизнь подальше от журналистов и прессы. По этой причине в сети можно найти лишь малое количество их совместных фотографий или кадров, на которых запечатлен их двухлетний сын.

Но на днях Роузи Хантингтон-Уайтли решила в социальной сети Инстаграм поделиться с подписчиками своей радостью. В блоге модели появилась фотография, на которой запечатлен Джейсон Стетхэм и давний друг пары. Роузи дополнила снимок подписью «За мужчин в нашей жизни». Но поклонников привлекло внимание другое – хэштег «10 лет». Такой поступок подтверждает, что в семье Стетхэм-Уйтли все замечательно, несмотря на слухи и домыслы.




Автор статьи: Александр Матвеев




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