16 мар 22:29
10 лет вместе: Джейсон Стетхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли празднуют юбилей
Одна из самых крепких пар Голливуда родилась в далеком 2010 году. Голливудский актер и британская модель предпочитают держать свою личную жизнь подальше от журналистов и прессы. По этой причине в сети можно найти лишь малое количество их совместных фотографий или кадров, на которых запечатлен их двухлетний сын.
Но на днях Роузи Хантингтон-Уайтли решила в социальной сети Инстаграм поделиться с подписчиками своей радостью. В блоге модели появилась фотография, на которой запечатлен Джейсон Стетхэм и давний друг пары. Роузи дополнила снимок подписью «За мужчин в нашей жизни». Но поклонников привлекло внимание другое – хэштег «10 лет». Такой поступок подтверждает, что в семье Стетхэм-Уйтли все замечательно, несмотря на слухи и домыслы.
Автор статьи: Александр Матвеев
Не проходите мимо
Лента новостей
10 лет вместе: Джейсон Стетхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли празднуют юбилей 22:29Майкл Фассбендер и Алисия Викандер вместе посетили дублинский кинофестиваль 15:33Звездные родители Анна Курникова и Энрике Иглесиас назвали новорожденную дочь уникальным именем 18:45Эмили Ратаковски удивила образом: минимум оголенности и максимум сексуальности 00:29В семье Джамалы и Бекира Сулейманова ожидается пополнение 22:10Николь Кидман в смелом наряде: поклонники в шоке 15:21Бьет – значит любит: Эмбер Херд избивала Джонни Деппа 21:53Джесси Джей и Ченнинг Татум снова вместе: влюбленные посетили вместе MusicCares Person of the Year 21:41Украинский «холостяк» женится: впервые за всю историю проекта пара узаконит отношения 19:05Даниэл Рэдклифф вспомнил забавную ситуацию: актера приняли за бездомного 23:33Джастин Бибер возвращается на сцену после 4-летнего перерыва 17:29Анджелина Джоли в прошлом: Энистон и Питт снова вместе? 14:18
Новости партнеров