10 лет вместе: Джейсон Стетхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли празднуют юбилей





Одна из самых крепких пар Голливуда родилась в далеком 2010 году. Голливудский актер и британская модель предпочитают держать свою личную жизнь подальше от журналистов и прессы. По этой причине в сети можно найти лишь малое количество их совместных фотографий или кадров, на которых запечатлен их двухлетний сын.Но на днях Роузи Хантингтон-Уайтли решила в социальной сети Инстаграм поделиться с подписчиками своей радостью. В блоге модели появилась фотография, на которой запечатлен Джейсон Стетхэм и давний друг пары. Роузи дополнила снимок подписью «За мужчин в нашей жизни». Но поклонников привлекло внимание другое – хэштег «10 лет». Такой поступок подтверждает, что в семье Стетхэм-Уйтли все замечательно, несмотря на слухи и домыслы.Автор статьи: Александр Матвеев