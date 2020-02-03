Бьет – значит любит: Эмбер Херд избивала Джонни Деппа

Звездная пара оформила расторжение брака еще три года назад, но все равно находится в процессе судебных разбирательств. В ходе одного из рассмотрений, актриса потребовала выдать ей охранный ордер, так как, по ее словам, Джонни Депп регулярно избивал ее. После удовлетворения иска, актер затребовал ответное рассмотрение дела.

«Джек Воробей» обвинил бывшую супругу в клевете, за что захотел получить 50 000 000 американских долларов компенсации. Рассмотрение этого вопроса находится в процессе, но возможно решение будет в пользу Деппа. Так, совсем недавно в сети появилась аудиозапись пятилетней давности, на которой отчетливо слышно, как Эмбер бросается чем-то тяжелым в супруга и говорит, что всего лишь слегка его ударила. Даже сложно поверить, что хрупкая актриса способна на такую агрессию.











Автор статьи: Александр Матвеев