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11 янв 18:38

Чем остеклить балкон: алюминий или ПВХ?



Купить пластиковую дверь на балконСегодня компании предлагают множество вариантов остекления балконов, лоджий и веранд, все они, безусловно, отличаются не только стоимостью, но и своими преимуществами и недостатками. При этом правило «чем дороже, тем лучше» здесь работает не всегда.


Критерии выбора подходящего материала


Между пластиковым и алюминиевым остеклением балкона есть принципиальная разница. Поэтому, прежде чем сделать окончательный выбор, необходимо ответить на следующие вопросы:



  • Размер балкона или лоджии;

  • Сумма, выделенная из семейного бюджета на остекление;

  • Состояние выносной плиты;

  • Цели дальнейшей эксплуатации остекленного балкона.


После выяснения всех нюансов можно подумать о важных деталях: отделке пола и потолка, мебели. Например, выбрать и купить пластиковую дверь на балкон можно по ссылке, компания предоставляет широкий выбор на любой вкус и кошелек.


Достоинства пластикового остекления


Остекление из ПВХ целесообразно применять в случаях, когда балкон в дальнейшем будет использоваться как еще одна комната. Ее можно превратить в мастерскую или кабинет, сделать там игровую зону для детей или мини-библиотеку. ПВХ-остекление балкона в пол можно заказать тут, а пока ознакомимся с главными достоинствами таких окон:



  • Высокие показатели звуко- и теплоизоляции. Бывает, что рядом с квартирой находится источник постоянного шума. Балконное остекление из ПВХ поможет эффективно решить эту проблему. При закрытых створках шумоподавление составляет 100%.

  • Высокая степень защиты от внешнего проникновения. Стандартный двухкамерный стеклопакет с тремя стеклами сложно взломать или деформировать. Если квартира находится на одном из нижних этажей, можно усилить защиту по средствам установки внешнего стекла антивандального типа и противовзломной фурнитуры.


К минусам ПВХ-остекления относят:



  • Высокая стоимость. На лоджию шириной 1,5 метра и высотой 2,5 метра понадобится примерно 60 тысяч рублей. Плюс к этому – расходы на внутреннюю отделку и утепление стен, пола и потолка.

  • Внушительный вес конструкции, требующий дополнительного укрепления выносной плиты.

  • Большие створки, в профессиональной среде называемые «лопухами», громко хлопают на ветру.


Алюминиевое остекление: достоинства и недостатки


ПВХ-остекление балкона в полАлюминий – легкий, податливый металл, который активно применяется в балконном остеклении. Среди достоинств выделяют:



  • Создание оптимального микроклимата;

  • Небольшой вес, позволяющий остеклять балконы даже в домах старой постройки;

  • Раздвижные алюминиевые системы обладают высокой светопропускной способностью благодаря возможности создания больших створок;

  • Алюминиевое остекление дешевле аналогов из ПВХ;

  • Рамы защищены от взлома специальными защелкивающимися замками, которые невозможно открыть с наружной стороны;

  • Возможность использовать в устройстве летних веранд или зимних кладовых;


Несмотря на практичность, экономичность и универсальность металла, остекление с алюминиевыми профилями имеет все же один весомый минус: в зимнее время года балкон с алюминиевым остеклением в качестве дополнительной комнаты использовать не получится.


Детально изучив все достоинства и недостатки разных видов балконного остекления, можно сделать выбор исходя из требований и потребностей владельцев квартир.





Автор статьи: Александр Матвеев




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