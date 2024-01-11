Чем остеклить балкон: алюминий или ПВХ?

Сегодня компании предлагают множество вариантов остекления балконов, лоджий и веранд, все они, безусловно, отличаются не только стоимостью, но и своими преимуществами и недостатками. При этом правило «чем дороже, тем лучше» здесь работает не всегда.

Критерии выбора подходящего материала

Между пластиковым и алюминиевым остеклением балкона есть принципиальная разница. Поэтому, прежде чем сделать окончательный выбор, необходимо ответить на следующие вопросы:



Размер балкона или лоджии;



Сумма, выделенная из семейного бюджета на остекление;



Состояние выносной плиты;



Цели дальнейшей эксплуатации остекленного балкона.



После выяснения всех нюансов можно подумать о важных деталях: отделке пола и потолка, мебели. Например, выбрать и купить пластиковую дверь на балкон можно по ссылке, компания предоставляет широкий выбор на любой вкус и кошелек.

Достоинства пластикового остекления

Остекление из ПВХ целесообразно применять в случаях, когда балкон в дальнейшем будет использоваться как еще одна комната. Ее можно превратить в мастерскую или кабинет, сделать там игровую зону для детей или мини-библиотеку. ПВХ-остекление балкона в пол можно заказать тут, а пока ознакомимся с главными достоинствами таких окон:



Высокие показатели звуко- и теплоизоляции. Бывает, что рядом с квартирой находится источник постоянного шума. Балконное остекление из ПВХ поможет эффективно решить эту проблему. При закрытых створках шумоподавление составляет 100%.



Высокая степень защиты от внешнего проникновения. Стандартный двухкамерный стеклопакет с тремя стеклами сложно взломать или деформировать. Если квартира находится на одном из нижних этажей, можно усилить защиту по средствам установки внешнего стекла антивандального типа и противовзломной фурнитуры.



К минусам ПВХ-остекления относят:



Высокая стоимость. На лоджию шириной 1,5 метра и высотой 2,5 метра понадобится примерно 60 тысяч рублей. Плюс к этому – расходы на внутреннюю отделку и утепление стен, пола и потолка.



Внушительный вес конструкции, требующий дополнительного укрепления выносной плиты.



Большие створки, в профессиональной среде называемые «лопухами», громко хлопают на ветру.



Алюминиевое остекление: достоинства и недостатки

Алюминий – легкий, податливый металл, который активно применяется в балконном остеклении. Среди достоинств выделяют:



Создание оптимального микроклимата;



Небольшой вес, позволяющий остеклять балконы даже в домах старой постройки;



Раздвижные алюминиевые системы обладают высокой светопропускной способностью благодаря возможности создания больших створок;



Алюминиевое остекление дешевле аналогов из ПВХ;



Рамы защищены от взлома специальными защелкивающимися замками, которые невозможно открыть с наружной стороны;



Возможность использовать в устройстве летних веранд или зимних кладовых;



Несмотря на практичность, экономичность и универсальность металла, остекление с алюминиевыми профилями имеет все же один весомый минус: в зимнее время года балкон с алюминиевым остеклением в качестве дополнительной комнаты использовать не получится.

Детально изучив все достоинства и недостатки разных видов балконного остекления, можно сделать выбор исходя из требований и потребностей владельцев квартир.





Автор статьи: Александр Матвеев