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Чем остеклить балкон: алюминий или ПВХ?
Сегодня компании предлагают множество вариантов остекления балконов, лоджий и веранд, все они, безусловно, отличаются не только стоимостью, но и своими преимуществами и недостатками. При этом правило «чем дороже, тем лучше» здесь работает не всегда.
Критерии выбора подходящего материала
Между пластиковым и алюминиевым остеклением балкона есть принципиальная разница. Поэтому, прежде чем сделать окончательный выбор, необходимо ответить на следующие вопросы:
- Размер балкона или лоджии;
- Сумма, выделенная из семейного бюджета на остекление;
- Состояние выносной плиты;
- Цели дальнейшей эксплуатации остекленного балкона.
После выяснения всех нюансов можно подумать о важных деталях: отделке пола и потолка, мебели. Например, выбрать и купить пластиковую дверь на балкон можно по ссылке, компания предоставляет широкий выбор на любой вкус и кошелек.
Достоинства пластикового остекления
Остекление из ПВХ целесообразно применять в случаях, когда балкон в дальнейшем будет использоваться как еще одна комната. Ее можно превратить в мастерскую или кабинет, сделать там игровую зону для детей или мини-библиотеку. ПВХ-остекление балкона в пол можно заказать тут, а пока ознакомимся с главными достоинствами таких окон:
- Высокие показатели звуко- и теплоизоляции. Бывает, что рядом с квартирой находится источник постоянного шума. Балконное остекление из ПВХ поможет эффективно решить эту проблему. При закрытых створках шумоподавление составляет 100%.
- Высокая степень защиты от внешнего проникновения. Стандартный двухкамерный стеклопакет с тремя стеклами сложно взломать или деформировать. Если квартира находится на одном из нижних этажей, можно усилить защиту по средствам установки внешнего стекла антивандального типа и противовзломной фурнитуры.
К минусам ПВХ-остекления относят:
- Высокая стоимость. На лоджию шириной 1,5 метра и высотой 2,5 метра понадобится примерно 60 тысяч рублей. Плюс к этому – расходы на внутреннюю отделку и утепление стен, пола и потолка.
- Внушительный вес конструкции, требующий дополнительного укрепления выносной плиты.
- Большие створки, в профессиональной среде называемые «лопухами», громко хлопают на ветру.
Алюминиевое остекление: достоинства и недостатки
Алюминий – легкий, податливый металл, который активно применяется в балконном остеклении. Среди достоинств выделяют:
- Создание оптимального микроклимата;
- Небольшой вес, позволяющий остеклять балконы даже в домах старой постройки;
- Раздвижные алюминиевые системы обладают высокой светопропускной способностью благодаря возможности создания больших створок;
- Алюминиевое остекление дешевле аналогов из ПВХ;
- Рамы защищены от взлома специальными защелкивающимися замками, которые невозможно открыть с наружной стороны;
- Возможность использовать в устройстве летних веранд или зимних кладовых;
Несмотря на практичность, экономичность и универсальность металла, остекление с алюминиевыми профилями имеет все же один весомый минус: в зимнее время года балкон с алюминиевым остеклением в качестве дополнительной комнаты использовать не получится.
Детально изучив все достоинства и недостатки разных видов балконного остекления, можно сделать выбор исходя из требований и потребностей владельцев квартир.
Автор статьи: Александр Матвеев
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