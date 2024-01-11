Балкон с холодным остеклением – мечта флористов и цветоводов

В последнее время холодное остекление балконов и лоджий стало очень востребованным и практичным решением, представляющим собой недорогой и универсальный вариант модернизации нежилого, но очень нужного пространства. За свою функциональность и простоту особенно ценят данный способ оформления любители комнатных растений.

Функции холодного остекления для балконов и лоджий

И пусть алюминиевые конструкции с ординарным стеклом или однокамерным стеклопакетом не позволяют создать оптимальные температурные условия для организации жилого помещения на балконе, они позволяют расширить функционал свободных квадратных метров и решить несколько важных задач, а именно:



Снизить уровень шума и избавить квартиру от уличной пыли;



Защитить от ветра и осадков;



Повысить уровень безопасности на балконе для детей;



Уменьшить теплопотери жилых помещений;



Использовать пространство круглый год.



Но наибольшую ценность застекленная лоджия представляет для цветоводов и владельцев дачных участков. Заказать холодное остекление балкона в г. Москва – значит сделать первый шаг к созданию собственного зимнего сада, летнего парника или помещения для хранения спящих клубней садовых многолетних растений.

Застекленный балкон как место зимнего отдыха цветов

Некоторые горшочные растения и уличные многолетники нуждаются в зимнем отдыхе. Период покоя с более низким температурным режимом необходим некоторым видам растений для активации защитных сил, роста и цветения. В импровизированном зимнем саду могут храниться и клубни георгин, луковицы тюльпанов или нарциссов.

Лоджия с холодным остеклением как парник для рассады

Весной пространство, в котором температура воздуха примерно на 10 градусов выше, чем на улице, можно использовать как парник для рассады овощей и декоративных растений. В конце февраля дачники высеивают агератум, шалфей и львиный зев, размножают герань, пиретрум или фуксию. Весной начинается посадка семян томатов, капусты и перца. Чтобы заниматься рассадой дома, можно заказать качественную отделку балкона в Москве тут, дождаться приезда мастеров и организовать пространство для горшков и ящиков. Грамотно продуманная система вентиляции поможет создать благоприятные условия для развития саженцев.

Балкон как карантин для горшечных культур

Нередко комнатные растения болеют или становятся объектом нападения вредителей. Чтобы не заразить другие цветы, культуру помещают в изолированное пространство и проводят все необходимые манипуляции для лечения. К тому же на балконе можно оборудовать стол для опрыскивания растений удобрениями, подкормки, обрезки или замены грунта.

Холодное остекление позволяет воплотить в реальность самые смелые идеи, заняться флористикой, ставить эксперименты с выращиванием экзотических растений и даже выращивать рассаду для продажи.





Автор статьи: Александр Матвеев