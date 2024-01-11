Как стильно обыграть подоконный блок, и причем здесь алюминий

Подоконным блоком называется участок наружной стены, отделяющий кухню, спальню или другую жилую комнату от балкона или лоджии. Как правило, блок «работает» вместе с порогом и дверью, зонируя пространство. Сейчас многие дизайн-проекты подразумевают демонтаж оконного блока. Однако этот процесс не всегда трудно узаконить, плюс работы длительные и дорогие. Поэтому как альтернативу можно предложить необычно обыграть подоконный блок. Но есть один нюанс – советы работают только на хорошо утепленном балконе. Если температура в нем намного ниже комнатной, с пользой эксплуатировать это помещение не получится.

Барная стойка

Если совместить кухню с балконом, можно грамотно оформить подоконник, увеличив его ширину. Один из вариантов – оборудовать барную стойку. Ее можно использовать для приема пищи, обыграть как лаунж-зону или даже создать домашний бар с напитками и необходимым оборудованием. Чтобы все элементы оставались функциональными, необходимо учитывать высоту и протяженность кухонного стола и гарнитура. В идеале для совместимости с баром они должны быть на 10-15 см выше стандартных.

Рабочая зона кухни

В небольших квартирах можно вынести рабочую зону на балкон или на подоконный блок, чтобы освободить место для холодильника, плиты или другой крупной бытовой техники непосредственно на кухне. Подоконник, если использовать его в качестве рабочей поверхности, должен легко мыться, не бояться воды, по возможности обладать бактерицидными свойствами. Всем этим критериям соответствуют алюминиевые подоконники, о которых будет рассказано ниже. При этом важно поддерживать равномерное и яркое освещение рабочей зоны. Для этого можно поставить дополнительные источники освещения, а также расширить оконный проем на балконе, чтобы поддерживать на высоком уровне естественную освещенность.

Письменный стол

Если из балкона или лоджии организован выход в спальню, можно оборудовать мини-кабинет. Широкий подоконник можно использовать как письменный стол для ученика или студента. Можно установить небольшой ноутбук или другие предметы. Важно продумать освещение, а также подобрать эргономичное кресло. Из широкого подоконника удобно сделать столешницу на всю ширину окна. Если поставить ящики, можно сделать один мегастол для работы или учебы. При этом важно спланировать положение радиатора, чтобы он не перегревал сидящего.

Алюминиевые подоконники – универсальное решение

Всем эксплуатационным требованиям соответствуют алюминиевые подоконники. Они гигиеничные, экологичные, прочные. Их можно устанавливать на кухне, в жилых комнатах, на балконе или лоджии. Они пригодны для монтажа в частных домах, квартира, офисах, магазинах, других коммерческих помещениях. Доступны для любого покупателя. Актуальная цена на металлические подоконники представлена здесь – на официальном сайте производителя «Алюмсилл», который разработал и внедрил технологию на рынок.

Для кухни алюминиевые модели идеальны, потому что легко моются, обладают бактерицидным эффектом, не боятся влаги. Для жилых комнат металлические модели походят из-за прочности (могут выдерживать массу до 100 кг), эстетичности (можно декорировать различными способами), теплопроводности. Алюминий быстро нагревается от радиатора, при этом быстро отдает тепло, обеспечивая правильную конвекцию в помещении. Алюминиевые модели удобны тем, что их можно собирать любого размера – нет ограничений по длине и ширине.

Выводы

Чтобы не демонтировать блок, а стильно его обыграть, можно оборудовать между балконом и другими помещениями барную стойку, кухонную зону, письменный стол. Для всего этого подойдет алюминиевый подоконник: прочный, теплый и экологичный.





Автор статьи: Александр Матвеев