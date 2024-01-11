Правильный уход за пластиковыми дверьми: советы от производства

Пластиковые двери высоко ценятся из-за надежности и износостойкости, но им все равно необходим правильный уход. Если его не будет, то в скором времени конструкция может начать выходить из строя, а потом и вовсе сломается. Ниже будут описаны полезные советы, которые помогут продлить срок службы и подарить привлекательный внешний вид.

Главные советы

Пластик не боится влаги, поэтому человек смело может использовать воду для его мытья. Регулярное мытье также не навредит, грязь не въедается в глубокие слои материала. Универсальным средством для очистки станет простое хозяйственное мыло и мягкая салфетка. При мытье не нужно прилагать сильных усилий, достаточно пары движений рукой, чтобы стереть грязь. Российское производство дверей в Зеленограде предлагает большой выбор готовых конструкций по недорогой цене.

Если хозяйственное мыло не подходит, то в продаже есть готовые средства. Перед их выбором стоит помнить про следующие правила:



Рекомендуется отдавать предпочтение химическим средствам от известных брендов. Они более надежные и не испортят внешний вид пластика.

Необходимо внимательно изучить состав перед покупкой и прочесть инструкцию. Там не должно содержаться едких химических веществ, например ацетона или других абразивных компонентов.

Лучше всего удалять загрязнения с помощью салфетки с микрофиброй. Она не оставляет разводов и хорошо впитывает влагу.



Общие рекомендации перед мытьем

Вот их список:



Если покрытие матовое, то на нем скорее всего появятся разводы. Для избавления от них достаточно добавить в воду пару капель нашатырного спирта. Неприятный запах не появятся, а разводы будут убраны.

На двери могут быть установлены водоотводящие каналы. Их обязательно нужно своевременно очищать. Если не сделать этого, то в скором времени они заполнятся пылью, грязью и бактериями.

Не стоит забывать про уход за фурнитурой. Необходимо регулярно чистить ручки, так как на них скапливается наибольшее количество бактерий и грязи. В качестве очистки стоит использовать химические средства с антисептическими свойствами.

При мытье не нужно прилагать усилий. Если надавливать на окрашенный пластик, то он может преждевременно начать разрушаться.

Если в помещении планируется ремонт, то пластиковые двери необходимо заранее закрыть полиэтиленовой пленкой. В случае попадания краски на материал ее будет очень сложно отмыть.



Когда необходимо смазывать петли

Определить нужный период нетрудно. Если смазка на петлях стала высыхать или сильно загрязнилось – время пришло. В качестве смазки можно использовать обычное машинное масло. Перед нанесением новое обязательно нужно удалить старую. Обработке должны подвергаться все подвижные металлические детали. Если пропустить одну из них, то со временем появится скрип.





Автор статьи: Александр Матвеев