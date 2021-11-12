Что нужно помнить при мытье машины?

При мойке автомобиля вы не только следите за чистотой, но и в первую очередь защищаете хрупкие детали и кузов от коррозии. Важно делать это регулярно и использовать только специальные средства, подходящие для мытья и ухода за автомобилем. О каких элементах нужно помнить и будут ли все методы мойки полностью безопасными для лакокрасочного покрытия вашего автомобиля?

Как почистить салон?

Очистку салона автомобиля мы всегда начинаем с того, что избавляемся от всего, что может помешать бесплатной уборке. Первый шаг - снять коврики и тщательно пропылесосить весь интерьер - пол и сиденья. Затем протрите все пластиковые и кожаные детали мягкой влажной тканью. Мытье кресел может быть проблемой, особенно если они сильно загрязнены, так как часто образуются пятна. Лучшее решение - сдать машину на профессиональную ручную мойку, которая оснащена специализированными моечными устройствами и качественными чистящими средствами. Справиться с такими задачами поможет пеногенератор для автомойки.

Если, несмотря на риск появления пятен и обесцвечивания, вы решили почистить обивку самостоятельно, всегда делайте это в теплый и сухой день, так как она должна полностью высохнуть. На влажных сиденьях может начать расти плесень, что приведет к порче обивки и появлению неприятного запаха.

Берегите кузов автомобиля!

Уход за краской - это не только тщательное мытье. Водители иногда слишком редко моют свои машины! Чтобы хорошо защитить кузов автомобиля, стоит делать это регулярно каждую неделю, а раз в месяц дополнительно наносить воски для защиты краски от коррозии и образования царапин и повреждений из-за неблагоприятных условий окружающей среды.

Автомойка. Какую выбрать?

Выбирая автомойки, нужно избегать мест, где в процессе очистки краски используются многоразовые щетки и тряпки, обращайте особое внимание на оборудование для уборки. Оставшиеся на них частицы грязи и песка, к сожалению, соприкасаются с кузовом, оставляя многочисленные царапины. Автоматические автомойки также не являются хорошей идеей, потому что, хотя они просты и быстры в использовании, они также не подходят для лака. Автомойки самообслуживания выглядят намного лучше, и хотя это «быстрый» метод, он будет наименее агрессивным.

Самым безопасным, конечно же, является мытье вручную, и, выбирая компанию, которая предоставляет данный вид услуг, мы получаем гарантию, что заберем машину в идеальном состоянии.





Автор статьи: Александр Матвеев