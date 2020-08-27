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События


27 авг 16:55

Как проверить автомобиль перед покупкой



Многие автомобилисты, купившие транспортное средство с пробегом, уже в течение первого месяца его эксплуатации выявляют множество неполадок, требующих солидных финансовых затрат. Чтобы избежать такой ситуации, покупатель автомобиля должен тщательно проверить транспортное средство.



Проверка по базам


проверка по vin-коду

Первое, что должен сделать покупатель – это проверка автомобиля по открытым базам. Для проверки транспортного средства необходимо знать его VIN-код (индивидуальный идентификационный номер авто). Если продавец не желает разглашать эту информацию, это повод задуматься о его честности. Дело в том, что VIN-код – это не какая-то секретная информация. Любой желающий может узнать вин-код автомобиля. Для этого достаточно обратить внимание на табличку под лобовым стеклом. Именно там автопроизводители указывают уникальный VIN-код. Остается добавить, что если планируется выкуп авто в Краснодаре, проверку по вин-коду можно осуществить на сайтах ГИБДД и ФСПП.



Проверка документов


проверка техпаспорта

Если вин-код можно проверить удалено, то проверка техпаспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации авто и паспорта его владельца обязательно осуществляется перед заключением сделки.



Внешнее состояние авто


проверка внешнего состояния авто

Разобравшись с документацией, можно приступить к проверке транспортного средства. Причем желательно, чтобы к осмотру авто было привлечено как минимум 2 человека. Таким образом, повышается вероятность выявления каких-либо деформаций и других недочетов, о которых умолчал продавец.



В ходе внешнего осмотра транспортного средства необходимо оценить состояние лакокрасочного покрытия кузова. Также нужно выполнить проверку на предмет повреждений на днище, крыльях, бамперах и других внешних кузовных деталях.



Внешний осмотр предусматривает оценку салона на предмет повреждений и потертостей. Также важно осуществить визуальный осмотр моторного отсека и багажного отделения. При этом на осмотр желательно взять фонарик и толщиномер, который позволит определить толщину лакокрасочного слоя. Напомним, что наличие слишком большого слоя краски является косвенным признаком участия автомобиля в ДТП.



Стоит добавить, что приобретаемое транспортное средство желательно осматривать при дневном освещении. Предложения продавца осуществить осмотр, например, на подземной парковке или в темное время суток следует отвергнуть, так как в такой ситуации покупатель может пропустить множество дефектов. Также желательно осматривать чистый автомобиль. Еще один нюанс – непосредственно перед покупкой желательно выполнить финальную проверку автомобиля на СТО.





Автор статьи: Александр Матвеев




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