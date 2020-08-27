Как проверить автомобиль перед покупкой

Многие автомобилисты, купившие транспортное средство с пробегом, уже в течение первого месяца его эксплуатации выявляют множество неполадок, требующих солидных финансовых затрат. Чтобы избежать такой ситуации, покупатель автомобиля должен тщательно проверить транспортное средство.

Проверка по базам

Первое, что должен сделать покупатель – это проверка автомобиля по открытым базам. Для проверки транспортного средства необходимо знать его VIN-код (индивидуальный идентификационный номер авто). Если продавец не желает разглашать эту информацию, это повод задуматься о его честности. Дело в том, что VIN-код – это не какая-то секретная информация. Любой желающий может узнать вин-код автомобиля. Для этого достаточно обратить внимание на табличку под лобовым стеклом. Именно там автопроизводители указывают уникальный VIN-код. Остается добавить, что если планируется выкуп авто в Краснодаре, проверку по вин-коду можно осуществить на сайтах ГИБДД и ФСПП.

Проверка документов

Если вин-код можно проверить удалено, то проверка техпаспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации авто и паспорта его владельца обязательно осуществляется перед заключением сделки.

Внешнее состояние авто

Разобравшись с документацией, можно приступить к проверке транспортного средства. Причем желательно, чтобы к осмотру авто было привлечено как минимум 2 человека. Таким образом, повышается вероятность выявления каких-либо деформаций и других недочетов, о которых умолчал продавец.

В ходе внешнего осмотра транспортного средства необходимо оценить состояние лакокрасочного покрытия кузова. Также нужно выполнить проверку на предмет повреждений на днище, крыльях, бамперах и других внешних кузовных деталях.

Внешний осмотр предусматривает оценку салона на предмет повреждений и потертостей. Также важно осуществить визуальный осмотр моторного отсека и багажного отделения. При этом на осмотр желательно взять фонарик и толщиномер, который позволит определить толщину лакокрасочного слоя. Напомним, что наличие слишком большого слоя краски является косвенным признаком участия автомобиля в ДТП.

Стоит добавить, что приобретаемое транспортное средство желательно осматривать при дневном освещении. Предложения продавца осуществить осмотр, например, на подземной парковке или в темное время суток следует отвергнуть, так как в такой ситуации покупатель может пропустить множество дефектов. Также желательно осматривать чистый автомобиль. Еще один нюанс – непосредственно перед покупкой желательно выполнить финальную проверку автомобиля на СТО.





Автор статьи: Александр Матвеев