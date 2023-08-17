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17 авг 18:10

Обзор сайта "Etagi" и отзывы сотрудников в Чите



Аренда квартиры на длительный срок – это ответственная процедура, подходить к которой следует с особой внимательностью. Чтобы выбрать наиболее подходящую квартиру, в которой комфортно будет проживать в течение продолжительного количества времени, следует искать жилье с учетом определенных критериев. О последних и пойдет речь далее.


Обзор сайта "Etagi" и отзывы сотрудников в Чите

Критерии выбора квартиры для длительной аренды



  • Стоимость.

  • Площадь и количество комнат.

  • Месторасположение.

  • Инфраструктура.

  • Дизайн интерьера и прочие.


Практически все параметры выбора жилья взаимосвязаны между собой. Чем привлекательнее в квартире интерьер, большее количество комнат и площадь, удобнее ее место нахождения и более развитая инфраструктура в этом районе – тем дороже она будет стоить. Задача арендатора – найти наиболее сбалансированный вариант по соотношению цена/качество, отталкиваясь от своего бюджета.


Где найти квартиру для длительной аренды в Дмитрове?

Удобнее всего искать жилье для аренды на специализированных сайтах с объявлениями, ориентированными на жителей конкретного города. Для города Дмитрова подобной онлайн-платформой является ресурс под названием «Этажи», доступный по ссылке: https://dmitrov.etagi.com/realty_rent/.


Веб-сайт данной компании обладает минималистичным, но в то же время функциональным интерфейсом, понятном на интуитивном уровне. В верхней области ресурса расположены контактные данные для связи, кнопка для авторизации или создания аккаунта, основные разделы с услугами, а также кнопка скрывающегося меню с дополнительными вкладками.


Платформа доступна для посетителей на двух языках – русском и английском. Также пользователи имеют возможность выбирать и валюту, в которой будет отображаться стоимость аренды жилья. На выбор представлены рубли и доллары.


Для более удобного поиска объявлений на сайте была сделана система поиска по заданным параметрам, включая:



  • Комнатность.

  • Стоимость.

  • Площадь.

  • Район.

  • Улицу и другие критерии, доступные в расширенном поиске.


В правой части сайта, напротив предложений арендодателей, располагается карта, на которой отображается месторасположение квартир и их стоимость. Понравившиеся объявление можно добавить в раздел «Избранное».


При возникновении каких-либо вопросов, пользователи имеют возможность связаться с технической поддержкой ресурса. Это можно сделать посредством онлайн-чата с консультантом прямо на сайте, либо через таких социальные сети.


Сервис «Этажи» - это отличная платформа с немалым количеством интересных объявлений и удобным функционалом, что станет отличным помощником в поиске квартиры в Дмитрове для длительной аренды.





Автор статьи: Александр Матвеев




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