Кредитные карты которые дают всем? Можно ли исправить кредитную истории

Кредитная история – в некоторой степени "паспорт" и "лицо" заемщика. Именно отталкиваясь от сведений, отраженных в ней, банки принимают решение, выдать кредитную карту или отказать. Конечно есть кредитные карты которые дают всем, смотрите список на сайте bankiros.ru. На словах все клиенты производят достойное впечатление, однако многие из них вскоре перестают вносить платежи. Поэтому кредитная история является главным инструментом, который помогает банкам решить, является ли визитер надежным заемщиком.

Данные о кредитной истории хранятся в бюро и могут быть получены при запросе, который вправе направить любой банк или микрофинансовая организация. Этот документ включает всю информацию о текущих и прежних долгах, притом возникшим не только по кредитам, но и по судебным процессам. Иными словами, там можно узнать сведения о кредитах, займах, кредитных картах, кредитных лимитах, задолженностях, открытых и закрытых счетах, задолженностях по налогам и других финансовых обязательствах.

Нельзя стереть или обнулить сведения, отраженные в кредитной истории, по желанию клиента. Ни за плату, ни в результате убедительных обещаний кредитное бюро не согласится вычеркнуть данные о просрочках. А ведь в случае задержек или неуплаты кредита в истории появятся предупредительные записи, которые будут отражаться еще очень долгое время (обычно от 5 до 10 лет).

Плохую кредитную историю можно попытаться частично исправить, используя методы рефинансирования, реструктуризации, погашения кредитов и микрозаймов вовремя. Только в случае с банкротством поначалу придется довольно тяжело – вероятно, очень небольшой процент банков согласится сотрудничать с человеком, списавшим долги.

Если кредитная история испорчена не по вине клиента, то, напротив, ее исправить, доказав свою правоту. Для этого необходимо обратиться во все бюро, прислав соответствующую документацию. Если заемщик хочет внести изменения или дополнения в свою кредитную историю, он должен обратиться в бюро. Срок рассмотрения заявления составляет 20 рабочих дней. В этот период бюро производит дополнительную проверку информации, которая включает запрос данных у соответствующих источников, таких как банковские организации или МФО. Заемщику обязаны сообщить о результатах изменений в письменном виде, а в том случае, если кредитор откажет, выдать письменное объяснение.

Иногда единственным способом оспорить информацию в кредитной истории является обращение в суд. Это может произойти, если источник данных утерян (организация ликвидирована) или если кредитор отказывался предоставить верные данные.

А в целом, конечно, главное правило для создания хорошей кредитной истории – не скрываться от банковских сотрудников, идти с ними на контакт при возникновении сложностей в оплате и своевременно платить по долгам. Важно понимать, что кредитная история не только влияет на получение кредита, но и на условия его выдачи. То есть, если у заемщика хорошая кредитная история, банк будет готов предложить ему более выгодные условия кредита, например, более низкий процент, более длительный срок погашения или больший кредитный лимит.

Поэтому не рекомендуется недооценивать этот важный инструмент, который помогает банкам и другим кредиторам принимать решения о выдаче заемных средств. Нужно следить за своими финансовыми обязательствами, платить за кредиты вовремя и бережно относиться к своей кредитной истории.





Автор статьи: Александр Матвеев