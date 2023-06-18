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18 июн 12:36
Мужское пальто своими руками
Перед вам готовая выкройка пальто. Для пошива данной модели рекомендуются полушерстяные или шерстяные ткани без ворса или с ворсом. Дополнительно понадобится подкладочная ткань, 2. 2. метра клеевой прокладки с шириной 140 сантиметров, 80 см. прокладки из синтепона шириной 8 см., девять пуговиц диаметром 25 мм., подплечники.
Последовательность раскроя
Из шерстяной ткани выкраиваются по две детали полочки, спинки, верхней и нижней части рукава, отворот рукава. По одной детали выкраиваются верхний воротник и стойка верхнего воротника. По две детали нижнего воротника, клапана кармана, хлястика, подборта, кармана.
Чтобы получить выкройку подкладки необходимо использовать спинку, добавив при этом по два см.
по средней линии для складки на свободное облегание. Готовим выкройку полочки без подборта, карман укорачивается на 4 см. Далее, рукава, их отвороты, хлястик и клапан укорачиваются на 2 см. по низу.
Автор статьи: Александр Матвеев
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