Что представляет собой ткань бифлекс

Данный вид ткани очень известен в настоящее время и бифлекс купить не составляет труда. Она отлично применяется для пошива различных костюмов. Это танцевальные, купальные, а также гимнастические костюмы.

Это комфортная на ощупь материя. Она хорошо облегает фигуру человека. Нет необходимости использовать для нее утюг. В случае растяжения, способна увеличиться до трехсот процентов.

Состав ткани бифлекс включает в себя:

• лайкра. Это синтетика, которая включает в себя полиуретановые волокна. Хорошо держит свою форму, не сминается, очень стойкая к всевозможным загрязнениям;

• нейлон. Синтетический материал, которому свойственны долговечность и огромной водопоглощение;

• микрофибра. Волокно небольших размеров. Сделано из полиэфирных волокон. Ему характерны прочность и износостойкость;

• люрекс. Блестящая нить, имеющая эффект металла. Она вплетается в другие материалы. Это необходимо для придания им нужного блеска, а также сияния.

В зависимости от предпочтений производителя, состав этой ткани может быть изменен.

Главные характеристики бифлекса

Этот вид ткани имеет большой диапазон плотности. Благодаря более высокой плотности, ее механические, а также эксплуатационные свойства считаются значительно лучшими.

Важным качеством бифлекса является эластичность. Ткань может растягиваться в различные стороны. При этом не повреждается ее структура. Не происходит деформации и не имеется провисаний.

Характерной чертой ткани является ее гигиеничность. На этот материал не попадает шерсть животных. Одежда из данного вида ткани является аккуратной и очень опрятной.

Высокая износостойкость материала объясняется тем, что устойчив к всевозможным повреждениям, а также протираниям.

Одним из основных свойств бифлекса считается его экологичность. Он не способен выделять различные вредные вещества.

Преимущества и недостатки ткани

К положительным сторонам этого материала относятся:

• удобство и комфорт при его ношении. Обеспечивается свобода во время передвижения;

• водоотталкивающие качества. Нет различных следов, а также разводов на ее поверхности. Быстро сохнет;

• приятная ткань во время прикосновения. Не оказывает вреда коже и не натирает ее. Не создает дискомфорта в процессе ее носки;

• цветоустойчивость. После того, как произведена стирка, не утрачивается насыщенность цветов, а также не происходит ее выгорание;

• высокая эстетичность. Отлично смотрится благодаря своей декоративной обработке;

• легкость в процессе ухода. Нет необходимости ее замачивать. Вся грязь удаляется обычными средствами, предназначенными для мытья.

Имеются и отрицательные стороны этого материала. К ним можно отнести:

• невысокая воздухопроницаемость;

• боязнь больших температур;

• выделяет недостатки, которые имеются в фигуре.

Все эти стороны взаимосвязаны друг с другом.

Использование бифлекса и уход за ним

Данная ткань может быть применена для изготовления всевозможных вещей:

1.Костюмы, предназначенные для проведения концертных мероприятий.

2.Одежда для занятий спортом.

3.Повседневная одежда.

4.Ткань, предназначенная для интерьера.

За данным типом ткани необходим особый уход. Осуществлять процесс стирки требуется вручную, либо при помощи стиральной машинки. Для этого должна быть температура не более сорока градусов. Во время стирки использовать порошок или те составы, которые содержат в себе абразивы.

Не допускается отбеливание вещей из такой ткани. Сушить вещи из бифлекса необходимо так, чтобы на них не происходило попадание прямых лучей солнца. Не использовать радиатор либо обогреватель в целях сушки вещей.





Автор статьи: Александр Матвеев