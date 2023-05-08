Террасная доска, также известная как декинг, представляет собой покрытие для наружных пространств, которое выдерживает атмосферные воздействия. Это материал, который пользуется популярностью в обустройстве напольных покрытий на открытых балконах, террасах, беседках, летних площадках, пирсах и других подобных местах.

Одной из главных причин, по которой террасная доска становится все более популярной, является ее износостойкость. Изделие изготавливается из современных материалов, которые выдерживают долговременное воздействие солнечных лучей, дождя, ветра и других атмосферных факторов, не теряя при этом своих эксплуатационных свойств.

Другим преимуществом террасной доски является ее относительно невысокая стоимость по сравнению с другими напольными покрытиями, такими как камень или дерево. При этом стоит учитывать, что цена на нее может значительно варьироваться в зависимости от используемого материала и производителя.

Кроме того, использование террасной доски позволяет существенно снизить расходы на сопутствующее обслуживание, поскольку этот материал не требует покраски, лакирования или других видов защиты, необходимых для других типов напольных покрытий.

Существует несколько типов, которые отличаются друг от друга по материалу и методу изготовления. Одним из наиболее популярных типов является композитная террасная доска, которая состоит из смеси пластика и древесных волокон. Этот материал имеет высокую устойчивость к влаге и не ломается под воздействием мороза, что делает его идеальным для использования в регионах с холодным климатом.

Еще одним типом является PVC-декинг, который изготавливается из поливинилхлорида. Этот материал отличается высокой устойчивостью к воде и солнечным лучам, не выцветает и не требует ежегодной обработки защитными средствами. PVC-декинг имеет гладкую поверхность, что делает его безопасным для детей и домашних животных.

Для создания более естественного внешнего вида изделия часто используется натуральное дерево, такое как сосна, ель или дуб. Такое изделие имеет приятный на ощупь теплый материал и естественную текстуру древесины, но требует регулярного обслуживания и защиты от вредных внешних факторов, таких как ультрафиолетовые лучи, грибок и сырость.

Другим популярным материалом для террасной доски является древесно-полимерный композит (ДПК), который состоит из смеси древесных волокон и полимеров. Этот материал обладает хорошей устойчивостью к влаге, не требует покраски или обработки специальными средствами и имеет длительный срок службы. Однако, ДПК более дорогостоящий материал, чем другие типы изделия.





Автор статьи: Александр Матвеев