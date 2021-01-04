Преимущества шкафов-купе по индивидуальному проекту

Как показывает практика, многие смогли по достоинству оценить практичность и функциональность современных шкафов-купе. И это действительно так. Ведь каким бы ни был шкаф-купе, он является идеальной системой хранения различных вещей и предметов. Кроме того, благодаря уникальной раздвижной системе дверей значительно экономится свободное пространство в помещении. На сегодняшний день в мебельных магазинах можно встретить богатый выбор шкафов-купе отличающихся между собой видом, формой, конструкций, внутренним наполнением, цветом, материалом изготовления, стилем, дизайном. И, тем не менее, среди такого огромного ассортимента стандартных изделий, не всегда находится необходимый вариант, скорее всего в силу каких-то особенностей помещения, либо маленькой квадратуры комнаты и т.д. В таких случаях всегда есть выход, к примеру, выполнить изделие по индивидуальному проекту.

Плюсы шкафов-купе по индивидуальному проекту

Какие открываются возможности для покупателя желающего приобрести модель по индивидуальному проекту?



Прежде всего, заказчик может выбрать нужные ему габаритные размеры изделия до последнего мм. Особенно важны абсолютно точные размеры для встроенных в нишу моделей. Здесь не должно быть каких-то погрешностей, так, как изделие будет четко подбираться под размеры ниши.



Выбор материала изготовления также можно отнести к преимуществам заказного изделия. Шкаф-купе может быть выполнен из ДСП, ЛДСП, МДФ материалов, и конечно же из натурального дерева. Каким бы ни был материал, он идет высокого качества, а также надежный и прочный в использовании. Что касается дерева и МДФ, то эти материалы обладают такими достоинствами, как экологичность, безопасность для здоровья, износостойкость, долговечность. Натуральное дерево, при необходимости, можно отреставрировать.



Кроме материала, покупатель имеет возможность выбрать форму, внутреннее наполнение, стиль, дизайн изделия. Что касается выбора фасадов, то здесь предоставляется огромное количество вариантов. Можно остановиться на фасадах более простых из ДСП, или МДФ. А можно выбрать, к примеру, фасады с витражами, либо с пескоструйными рисунками, или же остановиться на лакобели, глянцевых фасадах и т.д. Все вышеперечисленные варианты фасадов выглядят современно, стильно, роскошно, и конечно красиво.



Цветовая гамма конструкции. Еще одним важным плюсом является выбор нужного цвета, или оттенка шкафа-купе. Огромная палитра цвета существует у ДСП, МДФ материалов. Натуральное дерево имеет приятные, и естественные цвета, которые также дают возможность подобрать изделие, гармонично вписывающееся в интерьер помещения.



Чтобы быть уверенным в качестве и надежности исполнения, с клиентом заключается договор, а также выдается гарантия качества изделия на определенный срок, установленный производителем.



Источник: kult-mebeli.com.ua/shkafy-kupe





Автор статьи: Александр Матвеев