    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Разное


16 янв 19:18

ГОВЯДИНА БРЕЗАОЛА – лучшая закуска к вашему столу



Еще с древности люди начали употреблять в пищу мясные продукты, поэтому мясо стало занимать одно из лидирующих позиций в нашем рационе. Нам знакомы множество способов приготовления данного продукта, но в этой статье мы разберём вяление. Это процесс обезвоживания мяса, который производится при температуре до 40 градусов Цельсия.


ГОВЯДИНА БРЕЗАОЛА – лучшая закуска к вашему столу

В отличие от мяса, высушенного методом холодной сушки, в вяленых продуктах жир равномерно распределяется по толще мышечной ткани. Ну что, мы Вас заинтересовали? Тогда давайте обратим свой взор на одну из самых элитных и вкусных закусок на вашем столе – ГОВЯДИНА БРАЗЕОЛА из интернет магазин мяса. Вы уже представили этот манящий вкус вяленой говядины в ароматных специях и в маринаде из красного итальянского вина?



Поговорим немного об истории этого блюда. Думаем не стоит говорить, что история создания Бразеолы уходят корнями еще в глубокую древность. Ученые полагают, что оно появилось с первыми способами сохранения мясных продуктов на долгий срок. Что же касается самого названия, то термин «bresaola», вероятнее всего, произошло от латинского «brasaula». Переводится оно как «жареное соленое мясо». Впервые приготовление Бразеолы было документально зафиксировано еще в начале XV века. Но до второй половины XIX века, это блюдо было прерогативой лишь узкого круга семей. Рецепт хранился в жесточайшем секрете и именно поэтому он стал деликатесом высшего уровня.



И только лишь в ходе развития мясной индустрии, производство Бразеолы приобретает более масштабный характер. Через несколько лет продукт выставляется на экспорт в Швейцарию, пересекая тем самым границы Италии.



Но как и с чем же употреблять такой деликатес? Всё очень просто, но есть некоторые правила. Как мы уже выяснили, Бразеола – это очень изысканный и утонченный продукт, поэтому повара рекомендуют нарезать ее на ломтики не более 0,8 см в ширину. Только, нарезая на тонкие слайсы, Вы сможете ощутить весь аромат и вкус Бразеолы.



Подавать такую изысканную нарезку стоит немного охлажденной. Едят ее, как правило, как самостоятельный продукт, так и в сочетании с оливковым маслом или лимонным соком.



Ну и заказать заказать стейки в москве можно на сайте Primyase.ru.


Приятного аппетита!





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Искусственное мясо: миф или реальность? Искусственное мясо: миф или реальность? Hi-tech "Теория заговора. Мясная нарезка" 09.07.16, последний выпуск смотреть онлайн на Первом канале Шоу-бизнес Благодаря санкциям производство собственного мяса в России выросло Благодаря санкциям производство собственного мяса в России выросло Политика Украинская овощная корзина подорожала вдвое Украинская овощная корзина подорожала вдвое События
Не проходите мимо


Лента новостей
Коррекция носогубных складок 15:10Развод по-китайски 11:53Редактор Notepad++ 10:36Топ-5 советов по выбору кресла руководителю 22:29Недорогое VS дорогое кресло для работы фрилансеру. Топ-5 отличий 22:26Какие элементы чаще всего ломаются в офисных креслах и как этого не допустить? 22:18Самая большая яхта в мире 11:19Wi-Fi на колесах 17:57История создания Лувра 16:58Отличия задних дисковых тормозов от остальных 22:55Новое обновление для GTA Online 22:49Стесняетесь брекетов/элайнеров на работе? Стоматолог Капил Кхурана нашел решение! 22:25


---
Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru