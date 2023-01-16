ГОВЯДИНА БРЕЗАОЛА – лучшая закуска к вашему столу

Еще с древности люди начали употреблять в пищу мясные продукты, поэтому мясо стало занимать одно из лидирующих позиций в нашем рационе. Нам знакомы множество способов приготовления данного продукта, но в этой статье мы разберём вяление. Это процесс обезвоживания мяса, который производится при температуре до 40 градусов Цельсия.

В отличие от мяса, высушенного методом холодной сушки, в вяленых продуктах жир равномерно распределяется по толще мышечной ткани. Ну что, мы Вас заинтересовали? Тогда давайте обратим свой взор на одну из самых элитных и вкусных закусок на вашем столе – ГОВЯДИНА БРАЗЕОЛА из интернет магазин мяса. Вы уже представили этот манящий вкус вяленой говядины в ароматных специях и в маринаде из красного итальянского вина?

Поговорим немного об истории этого блюда. Думаем не стоит говорить, что история создания Бразеолы уходят корнями еще в глубокую древность. Ученые полагают, что оно появилось с первыми способами сохранения мясных продуктов на долгий срок. Что же касается самого названия, то термин «bresaola», вероятнее всего, произошло от латинского «brasaula». Переводится оно как «жареное соленое мясо». Впервые приготовление Бразеолы было документально зафиксировано еще в начале XV века. Но до второй половины XIX века, это блюдо было прерогативой лишь узкого круга семей. Рецепт хранился в жесточайшем секрете и именно поэтому он стал деликатесом высшего уровня.

И только лишь в ходе развития мясной индустрии, производство Бразеолы приобретает более масштабный характер. Через несколько лет продукт выставляется на экспорт в Швейцарию, пересекая тем самым границы Италии.

Но как и с чем же употреблять такой деликатес? Всё очень просто, но есть некоторые правила. Как мы уже выяснили, Бразеола – это очень изысканный и утонченный продукт, поэтому повара рекомендуют нарезать ее на ломтики не более 0,8 см в ширину. Только, нарезая на тонкие слайсы, Вы сможете ощутить весь аромат и вкус Бразеолы.

Подавать такую изысканную нарезку стоит немного охлажденной. Едят ее, как правило, как самостоятельный продукт, так и в сочетании с оливковым маслом или лимонным соком.

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Приятного аппетита!





Автор статьи: Александр Матвеев