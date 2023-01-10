Разное
10 янв 15:30
Полезные продукты для здоровья
Какие полезные продукты выбрать для здоровья, - задается вопросом практически каждый человек.
Конечно, здесь не полный перечень всех полезных продуктов, а лишь 10 наиболее доступных и необходимых продуктов для нашего организма. По возможности, эти продукты необходимо включать в рацион питания как можно чаще, чтобы сохранить здоровье, молодость и прекрасное настроение. А натуральные фермерские продукты можно заказать на https://www.m2-shop.ru/.
10 полезных продуктов:
Мёд.
Является отличным источником энергии и укрепляет наш иммунитет. Мёдом можно полностью или частично заменить сахар.
Бананы.
Содержат необходимое количество калия, что снижает риск инсульта и инфаркта, благотворно влияя на сердце. Помогает мышцам всегда оставаться в тонусе.
Овсяные хлопья «Геркулес».
Благотворно влияют и даже лечат заболевания кишечника и желудка, очищают сосуды. Содержат малое количество калорий, что благоприятно при похудении и диете.
Шпинат.
Содержит витамины А, К и С, железо и антиоксиданты, что помогает организму успешно бороться с вирусами и бактериями.
Масло оливковое.
Содержит в себе витамин Е, что помогает полностью усваиваться витаминам А и К. Снижает в крови уровень холестерина и способствует общему омоложению организма.
Яблоки.
Содержат необходимое количество витамина С и железа. Этот замечательный фрукт улучшает работу сердца, лёгких и пищеварительного тракта, а также замедляет развитие и размножение раковых клеток.
Йогурт.
Как и все молочные продукты содержит много кальция и пробиотиков, что способствует повышению иммунитета, укреплению костной ткани и улучшению пищеварения.
Лосось.
Огромное количество полезных жиров омега-3. Эти жиры снижают общий уровень холестерина и уменьшают образование раковых клеток. Улучшают состояние кожи, волос и даже помогают в борьбе с депрессией.
Морковь.
Очень полезна. Содержащийся в ней бета-каротин, способствует восстановлению зрения и снижает риски образования раковых клеток. Для лучшего усвоения бета-каротина, морковь необходимо мелко натереть и заправить растительным маслом или сметаной.
Черника.
Эта замечательная ягода улучшает зрение и способна замедлять процесс старения организма. Её необходимо употреблять тем, кто страдает рассеянностью и забывчивостью.
Вот такие простые полезные продукты для здоровья, которые помогут Вам в лечении и предупреждении многих болезней.
Автор статьи: Александр Матвеев
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