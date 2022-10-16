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16 окт 19:27

Где купить филе рыбы в Спб



Филе рыбы ценится благодаря своему большому содержанию белков, витаминов и минералов. Оно должно быть изготовлено в соответствии с требованиями государственного стандарта по технологическим инструкциям с соблюдением всех санитарных норм. В интернет-магазине "Вкусдоставка" можно заказать свежее филе рыбы с доставкой, здесь в Спб филе рыбы сазан и другие виды рыб. Он способен предложить большой выбор рыбных деликатесов для самых требовательных и искушенных гурманов.


Где купить филе рыбы в Спб

Выбор рыбного филе в интернет-магазине "Вкусдоставка"


Этот интернет-магазин более 11 лет специализируется на продаже и доставке экологически чистых и натуральных продуктов для здорового питания. Он сотрудничает с частными клиентами, коммерческими компаниями, ресторанами, которые стремятся приобрести полезные и вкусные фермерские продукты. На официальном сайте интернет-магазина "Вкусдоставка" можно заказать свежую рыбу, выловленную в Чудском, Ладожском озерах и в Баренцевом море. Также в каталоге представлена свежемороженая рыба и морепродукты, которые произведены на Сахалине, в Мурманске, Норвегии и Исландии. Особой популярностью пользуется рыбное филе. В ассортименте можно найти филе от таких пород рыб, как:


• семга;


• лосось;


• треска;


• судак;


• ментай;


• форель;


• палтус;


• камбала.


Свежемороженое филе форели с высоким содержанием жирных кислот будет полезно людям с больными суставами. Для торжественных мероприятий подойдет филе лосося или семги премиум качества. Сотрудники интернет-магазина "Вкусдоставка" способны доставить любые рыбные деликатесы в удобное для заказчика время. Оплата производится наличными при получении заказа или электронными платежами на сайте.


Почему стоит заказать филе рыбы в интернет-магазине "Вкусдоставка"


Эта торговая площадка станет отличным выбором для любителей свежих и натуральных продуктов питания. К главным преимуществам онлайн-магазина "Вкусдоставка" относится:


• солидный выбор рыбы и морепродуктов;


• вся продукция от надежных и проверенных поставщиков;


• наличие сертификатов качества;


• компетентные и исполнительные менеджеры, которые умеют взаимодействовать с клиентами;


• удобные способы оплаты для частных и корпоративных клиентов;


• круглосуточная доставка заказов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;


• предоставляется возможность принять участие в акциях и воспользоваться скидками.


Если сотрудничать с интернет-магазином "Вкусдоставка", то можно с легкостью приобрести свежее филе рыбы либо другие рыбные деликатесы.


 





Автор статьи: Александр Матвеев




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