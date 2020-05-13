С нашей доставкой цветов легко удивить даже без повода

Не редко случается, что желанная встреча отменилась по каким-либо причинам. Принести извинения за невозможность явиться на свидание, а также неуверенный отказ со стороны прекрасной половины – всё это можно превратить в яркое, запоминающееся событие. Развеять сомнения, проявить внимание и продемонстрировать всю серьезность своих намерений – мужчинам поможет магазин цветов. Заказать доставку цветов в виде романтического букета можно в тот же день, в который отменилась встреча, чтобы порадовать любимого человека, оставив о себе только самое лучшее впечатление.

Выбор упаковочного материала для доставки цветов

Интернет-магазин цветов FLORI24.RU предлагает в своём перечне товаров эксклюзивные букеты для любого повода и случая, а также упаковку, с учетом всех правил цветочного оформления. Материалы для декорирования живых цветов подбираются исходя из особенностей бутонов и соцветий, а также размеров букета. Консультанты интернет-магазина всегда знают, как подобрать нужное оформление и не нарушить основные правила дизайна цветов. Одной из главных задач упаковочного материала является способность хорошо удерживать форму цветочной композиции во время доставки цветов, и при этом, не повредить хрупкие бутоны. Ещё одно главное правило, которому придерживаются флористы – не допустить превосходства упаковки над самими цветами, всего должно быть в меру. За основу оформления часто используется декоративная бумага, разноцветная рулонная ткань, плёнки и флористические каркасы. Букеты дополнительно могут быть украшены лентами, блестками, стразами, изделиями из бумаги, наклейками, а также сухими растениями.

Вам не придется долго ждать – доставку цветов легко заказать

Магазин цветов предлагает удобный выбор букета на сайте, путем простого оформления в два клика, а также поможет сэкономить деньги. А все, потому что интернет-магазину не требуется оплачивать дорогостоящую аренду за проходные места, следовательно, завышать цены на оформление и доставку букетов магазин не будет. К тому же, цветочная организация работает только с прямыми поставщиками продукции, без посреднических фирм. Обработка заказов букетов через сайт выполняется с такой же скоростью, как если бы, Вы, заказывали букет по телефону или присутствовали лично. Советуем обратиться в службу заказа цветов с доставкой заранее, за 3-5 дней до начала важного мероприятия если требуется особенно редкий вид цветов. Всегда можно уточнить у флористов-консультантов о наличии, возможности оформления и о способе доставки цветов, позвонив по телефону.





Автор статьи: Александр Матвеев