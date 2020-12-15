Hi-tech
Медицинское оборудование
Магазин медтехники предлагает приобрести медицинское оборудование и инструменты для лечебных и диагностических процедур для клиник, больниц и других специализированных учреждений. Современная медицинская техника и приборы необходимы для точных и качественных диагностических мероприятий и оперативного назначения схемы лечения пациентам.
О компании
Медэкс-Интер – интернет-магазин медицинских товаров, который успешно работает более 20 лет. Компания напрямую сотрудничает с поставщиками, что позволяет продавать продукцию со скидками и иметь в запасе на складах определенное количество товара.
Среди партнеров-поставщиков компании российские и зарубежные производители техники, которая имеет высокую оценку ведущих специалистов в медицине, гарантийные обязательства, сертификаты качества.
Ассортимент
Ознакомиться с продукцией интернет-магазина медтехники можно на сайте компании medexinter.ru. Клиенты выбирают разные виды товара для выполнения следующих процедур:
- хирургические операции;
- диагностика;
- измерение антропометрических параметров пациента;
- офтальмологические осмотры;
- реанимация;
- акушеские и гинекологические манипуляции;
- эндоскопические мероприятия.
Кроме медицинского оборудования на сайте можно купить необходимую продукцию для утилизации отходов класса А, оборудование для соблюдения правил асептики и антисептики в соответствии с требованиями.
Компания на протяжении многих лет сотрудничает с поставщиками медоборудования из Германии, Израиля, Китая, Индии, Украины и Кореи.
Преимущества компании
Среди очевидных достоинств и особенностей магазина следующие:
- возможность купить товары оптом и в розницу;
- гибкая система оплаты;
- качество продукции, наличие необходимой документации;
- быстрая доставка, самовывоз по желанию заказчика;
- предварительная консультация сотрудников;
- гарантийные обязательства;
- инструктаж при установке и монтаже оборудования.
Заказать и купить оборудование можно в Москве, позвонив в магазин или оформив заказ на сайте. Оплата возможна наличными средствами с помощью кассового аппарата или банковской картой. Для оплаты по безналичному расчету на сайте компании указаны реквизиты. После выбора медтехники в каталоге товаров, можно забрать заказ самостоятельно по адресам в Москве или оформить доставку транспортной компании по выбору клиента. До транспортной компании товар доставляем бесплатно.
Автор статьи: Александр Матвеев