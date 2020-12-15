Магазин медтехники предлагает приобрести медицинское оборудование и инструменты для лечебных и диагностических процедур для клиник, больниц и других специализированных учреждений. Современная медицинская техника и приборы необходимы для точных и качественных диагностических мероприятий и оперативного назначения схемы лечения пациентам.

О компании

Медэкс-Интер – интернет-магазин медицинских товаров, который успешно работает более 20 лет. Компания напрямую сотрудничает с поставщиками, что позволяет продавать продукцию со скидками и иметь в запасе на складах определенное количество товара.

Среди партнеров-поставщиков компании российские и зарубежные производители техники, которая имеет высокую оценку ведущих специалистов в медицине, гарантийные обязательства, сертификаты качества.

Ассортимент

Ознакомиться с продукцией интернет-магазина медтехники можно на сайте компании medexinter.ru. Клиенты выбирают разные виды товара для выполнения следующих процедур:



хирургические операции;



диагностика;



измерение антропометрических параметров пациента;



офтальмологические осмотры;



реанимация;



акушеские и гинекологические манипуляции;



эндоскопические мероприятия.



Кроме медицинского оборудования на сайте можно купить необходимую продукцию для утилизации отходов класса А, оборудование для соблюдения правил асептики и антисептики в соответствии с требованиями.

Компания на протяжении многих лет сотрудничает с поставщиками медоборудования из Германии, Израиля, Китая, Индии, Украины и Кореи.

Преимущества компании

Среди очевидных достоинств и особенностей магазина следующие:



возможность купить товары оптом и в розницу;



гибкая система оплаты;



качество продукции, наличие необходимой документации;



быстрая доставка, самовывоз по желанию заказчика;



предварительная консультация сотрудников;



гарантийные обязательства;



инструктаж при установке и монтаже оборудования.



Заказать и купить оборудование можно в Москве, позвонив в магазин или оформив заказ на сайте. Оплата возможна наличными средствами с помощью кассового аппарата или банковской картой. Для оплаты по безналичному расчету на сайте компании указаны реквизиты. После выбора медтехники в каталоге товаров, можно забрать заказ самостоятельно по адресам в Москве или оформить доставку транспортной компании по выбору клиента. До транспортной компании товар доставляем бесплатно.





Автор статьи: Александр Матвеев