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Hi-tech


15 дек 11:26

Медицинское оборудование



Магазин медтехники предлагает приобрести медицинское оборудование и инструменты для лечебных и диагностических процедур для клиник, больниц и других специализированных учреждений. Современная медицинская техника и приборы необходимы для точных и качественных диагностических мероприятий и оперативного назначения схемы лечения пациентам.



О компании


Медэкс-Интер – интернет-магазин медицинских товаров, который успешно работает более 20 лет. Компания напрямую сотрудничает с поставщиками, что позволяет продавать продукцию со скидками и иметь в запасе на складах определенное количество товара.



Медицинское оборудование


Среди партнеров-поставщиков компании российские и зарубежные производители техники, которая имеет высокую оценку ведущих специалистов в медицине, гарантийные обязательства, сертификаты качества.



Ассортимент


Ознакомиться с продукцией интернет-магазина медтехники можно на сайте компании medexinter.ru. Клиенты выбирают разные виды товара для выполнения следующих процедур:




  • хирургические операции;

  • диагностика;

  • измерение антропометрических параметров пациента;

  • офтальмологические осмотры;

  • реанимация;

  • акушеские и гинекологические манипуляции;

  • эндоскопические мероприятия.



Кроме медицинского оборудования на сайте можно купить необходимую продукцию для утилизации отходов класса А, оборудование для соблюдения правил асептики и антисептики в соответствии с требованиями.



Компания на протяжении многих лет сотрудничает с поставщиками медоборудования из Германии, Израиля, Китая, Индии, Украины и Кореи.



Преимущества компании


Среди очевидных достоинств и особенностей магазина следующие:



  • возможность купить товары оптом и в розницу;

  • гибкая система оплаты;

  • качество продукции, наличие необходимой документации;

  • быстрая доставка, самовывоз по желанию заказчика;

  • предварительная консультация сотрудников;

  • гарантийные обязательства;

  • инструктаж при установке и монтаже оборудования.



Заказать и купить оборудование можно в Москве, позвонив в магазин или оформив заказ на сайте. Оплата возможна наличными средствами с помощью кассового аппарата или банковской картой. Для оплаты по безналичному расчету на сайте компании указаны реквизиты. После выбора медтехники в каталоге товаров, можно забрать заказ самостоятельно по адресам в Москве или оформить доставку транспортной компании по выбору клиента. До транспортной компании товар доставляем бесплатно.





Автор статьи: Александр Матвеев




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