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Спорт


25 окт 18:19

Голодание с пользой для здоровья — работающая реальность!



Лечебное голодание — осознанный частичный или полный отказ от еды на определенный промежуток времени. Лечебная процедура значительно улучшает самочувствие и общее состояние здоровья. Отказ от еды проводится под строгим контролем врача, он требует предварительной подготовки организма и последующего мягкого выхода из состояния голода. Кратковременное голодание снижает вес, уровень холестерина, увеличивает инсулинорезистентность, дарит ясность ума, заряд бодрости, неиссякаемую энергию и позитивное настроение.


Голодание с пользой для здоровья — работающая реальность!

Особенности лечебного голодания: показания и результаты


О голоде как о лечебном инструменте упоминается ещё в трудах Пифагора, Сократа, Платона, именитых светил Авиценны и Гиппократа. Разгрузочная терапия нацелена не только на очищение организма и похудение, но и на выявление, профилактику и лечение болезней. Происходит перестройка обменных процессов, организм самовосстанавливается.



Голод под контролем врача показан при:



  • аллергии;

  • расстройствах органов ЖКТ;

  • панкреатите;

  • гипертонии;

  • заболеваниях легких;

  • гиперплазии предстательной железы;

  • депрессии;

  • ожирении.


Уже в первые дни голодания запускается процесс омоложения на клеточном уровне: пораженные клетки погибают, а конечные продукты распада начинают активно выводиться из организма. Из организма выходит лишняя жидкость, это нормализует работу почек, печени, легких и кишечника. Голодание провоцирует выработку эндорфинов: гормоны счастья поднимают настроение и облегчают процесс отказа от еды. Частично или полностью исчезает аллергическая симптоматика, наступает стойкая ремиссия астмы. Улучшается состояние кожи, волос, человек чувствует себя бодрым и свежим, улучшается память. Заметно снижается вес, повышается иммунитет.


Обычно курс длится 14 и 21 день, рекомендуется проводить лечебную программу не чаще 1 раза в год.



Индивидуальный подход к разгрузочно-диетической терапии


Чтобы обеспечить профессиональный контроль за состоянием здоровья и получить максимальный эффект от дополнительных процедур, программы исцеляющего голодания рекомендуется проводить в специализированных клиниках или санаториях. В нашей стране одним из лучших центров, работающих в этом направлении, является клиника «Кивач». Здесь каждый жилой номер оборудован сауной и процедурной комнатой.



Специалисты предлагают уникальный комплекс разгрузочного голодания, который включает в себя:



  • обследование: выявление противопоказаний и диагностику имеющихся заболеваний;

  • паразитарную диагностику методом полимеразной цепной реакции;

  • обертывания минеральными водорослями и хиромассаж;

  • комплекс пектинотерапии;

  • индивидуальный план терапии.



Запускайте внутренние силы организма, эффективно очищайте, омолаживайте и оздоравливайте организм, используя научный подход и грамотный врачебный контроль.





Автор статьи: Александр Матвеев




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