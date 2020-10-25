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Голодание с пользой для здоровья — работающая реальность!
Лечебное голодание — осознанный частичный или полный отказ от еды на определенный промежуток времени. Лечебная процедура значительно улучшает самочувствие и общее состояние здоровья. Отказ от еды проводится под строгим контролем врача, он требует предварительной подготовки организма и последующего мягкого выхода из состояния голода. Кратковременное голодание снижает вес, уровень холестерина, увеличивает инсулинорезистентность, дарит ясность ума, заряд бодрости, неиссякаемую энергию и позитивное настроение.
Особенности лечебного голодания: показания и результаты
О голоде как о лечебном инструменте упоминается ещё в трудах Пифагора, Сократа, Платона, именитых светил Авиценны и Гиппократа. Разгрузочная терапия нацелена не только на очищение организма и похудение, но и на выявление, профилактику и лечение болезней. Происходит перестройка обменных процессов, организм самовосстанавливается.
Голод под контролем врача показан при:
- аллергии;
- расстройствах органов ЖКТ;
- панкреатите;
- гипертонии;
- заболеваниях легких;
- гиперплазии предстательной железы;
- депрессии;
- ожирении.
Уже в первые дни голодания запускается процесс омоложения на клеточном уровне: пораженные клетки погибают, а конечные продукты распада начинают активно выводиться из организма. Из организма выходит лишняя жидкость, это нормализует работу почек, печени, легких и кишечника. Голодание провоцирует выработку эндорфинов: гормоны счастья поднимают настроение и облегчают процесс отказа от еды. Частично или полностью исчезает аллергическая симптоматика, наступает стойкая ремиссия астмы. Улучшается состояние кожи, волос, человек чувствует себя бодрым и свежим, улучшается память. Заметно снижается вес, повышается иммунитет.
Обычно курс длится 14 и 21 день, рекомендуется проводить лечебную программу не чаще 1 раза в год.
Индивидуальный подход к разгрузочно-диетической терапии
Чтобы обеспечить профессиональный контроль за состоянием здоровья и получить максимальный эффект от дополнительных процедур, программы исцеляющего голодания рекомендуется проводить в специализированных клиниках или санаториях. В нашей стране одним из лучших центров, работающих в этом направлении, является клиника «Кивач». Здесь каждый жилой номер оборудован сауной и процедурной комнатой.
Специалисты предлагают уникальный комплекс разгрузочного голодания, который включает в себя:
- обследование: выявление противопоказаний и диагностику имеющихся заболеваний;
- паразитарную диагностику методом полимеразной цепной реакции;
- обертывания минеральными водорослями и хиромассаж;
- комплекс пектинотерапии;
- индивидуальный план терапии.
Запускайте внутренние силы организма, эффективно очищайте, омолаживайте и оздоравливайте организм, используя научный подход и грамотный врачебный контроль.
Автор статьи: Александр Матвеев