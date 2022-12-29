История пауэрлифтинга



На протяжении всей истории спорта пауэрлифтинг претерпел некоторые изменения в оборудовании, которым должен быть оснащен спортивный клуб, подъемах и правилах конкуренции.

Пауэрлифтинг начинает своё существование

Аэробика стала очень популярной среди женщин. Это было связано с тем, что аэробика славилась своей эффективностью в борьбе с лишними килограммами.

Европейская Федерация пауэрлифтинга

Скамейки и стойки



