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29 дек 12:29
История пауэрлифтинга
Легкая атлетика превратилась в спорт в конце 19 века, когда профессионально сильные мужчины выступали в цирке и концертных залах по всей Европе.
В конце концов, тяжелая атлетика превратилась в отдельный вид спорта, в том числе пауэрлифтинг - спорт, который напоминает тяжелую атлетику и сочетающую в себе упражнения со штангой на спине, становую тягу, жим лежа, и в какой-то мере там присутствует аэробика.
На протяжении всей истории спорта пауэрлифтинг претерпел некоторые изменения в оборудовании, которым должен быть оснащен спортивный клуб, подъемах и правилах конкуренции.
Пауэрлифтинг начинает своё существование
Пауэрлифтинг начинает своё существование с 1950-х годов, когда популярность тяжелой атлетики сократилась в Соединенных Штатах, и в моду стала входить аэробика. К 1958 году ЕУК Национальный Комитет тяжелой атлетики признал пауэрлифтинг, аэробику и конкретные встречающиеся подъемы, которые было принято считать санкционированными. Первая национальная встреча была организована компанией York Barbell и состоялась она в сентябре 1964 года. Её проводил один спортивный клуб Comprar Viagra en España.
Только на протяжении 20 лет, встречи пауэрлифтинга были проведены по всему миру в Канаде, Великобритании, России и Украине, ни один крупный спортивный клуб не избежал этой участи. Аэробика также стала более распространенной.
Аэробика стала очень популярной среди женщин. Это было связано с тем, что аэробика славилась своей эффективностью в борьбе с лишними килограммами.
Европейская Федерация пауэрлифтинга
После того, как США и Великобритания начала свою работу Международная федерация пауэрлифтинга - IPF - в 1973 году, в 1974 году была создана Европейская Федерация пауэрлифтинга. Организации устанавливают стандарты для соревнований и упражнений, в том числе для жима лежа, со штангой на спине и становой тяги, аэробика также должна быть стандартизирована.
На встрече конкурентов, на национальном чемпионате для каждого предоставляется по три попытки в каждом упражнении. Во время первых встреч по пауэрлифтингу, конкуренты выполняли упражнения с минимальным количеством оборудования, используя только штанги и гири.
Скамейки и стойки
В конце концов, стали использоваться скамьи и стойки, они используются для жима лежа и при приземистой стойке, для сохранения веса штанги во время выполнения упражнения со штангой на спине. Стойки удерживают штангу и вес, что позволяет конкурентам подхватывать вес, когда они готовы к подъему. Так же использовался тяжелоатлетический помост.
Без скамейки и стойки, которые должен имеет любой спортивный клуб, изначально в начале распространения пауэрлифтинга, упражнения для пресса выполнялись лежа на полу, как это предписывает делать аэробика. Добавление скамьи и стойки, которые должен иметь любой спортивный клуб, в том числе и где преподается аэробика, изменили обратно упражнения для пресса жимом лежа.
По-настоящему глубокие сгибания коленей, как это рекомендует делать аэробика, стали развиваться со штангой на спине, когда правила изменились, от подъемов требовалось, чтобы ниже опускались бедра в верхней части, чем в верхней части колена. Становая тяга является относительно простым упражнением, и оно не поддавалось каким-либо существенным изменениям правил на протяжении многих лет.
Автор статьи: Александр Матвеев
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