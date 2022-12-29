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29 дек 12:29

История пауэрлифтинга




Легкая атлетика превратилась в спорт в конце 19 века, когда профессионально сильные мужчины выступали в цирке и концертных залах по всей Европе.
В конце концов, тяжелая атлетика превратилась в отдельный вид спорта, в том числе пауэрлифтинг - спорт, который напоминает тяжелую атлетику и сочетающую в себе упражнения со штангой на спине, становую тягу, жим лежа, и в какой-то мере там присутствует аэробика.

На протяжении всей истории спорта пауэрлифтинг претерпел некоторые изменения в оборудовании, которым должен быть оснащен спортивный клуб, подъемах и правилах конкуренции.


История пауэрлифтинга

Пауэрлифтинг начинает своё существование



Пауэрлифтинг начинает своё существование с 1950-х годов, когда популярность тяжелой атлетики сократилась в Соединенных Штатах, и в моду стала входить аэробика. К 1958 году ЕУК Национальный Комитет тяжелой атлетики признал пауэрлифтинг, аэробику и конкретные встречающиеся подъемы, которые было принято считать санкционированными. Первая национальная встреча была организована компанией York Barbell и состоялась она в сентябре 1964 года. Её проводил один спортивный клуб Comprar Viagra en España.

История пауэрлифтинга

Только на протяжении 20 лет, встречи пауэрлифтинга были проведены по всему миру в Канаде, Великобритании, России и Украине, ни один крупный спортивный клуб не избежал этой участи. Аэробика также стала более распространенной.

Аэробика стала очень популярной среди женщин. Это было связано с тем, что аэробика славилась своей эффективностью в борьбе с лишними килограммами.


Европейская Федерация пауэрлифтинга



После того, как США и Великобритания начала свою работу Международная федерация пауэрлифтинга - IPF - в 1973 году, в 1974 году была создана Европейская Федерация пауэрлифтинга. Организации устанавливают стандарты для соревнований и упражнений, в том числе для жима лежа, со штангой на спине и становой тяги, аэробика также должна быть стандартизирована.

На встрече конкурентов, на национальном чемпионате для каждого предоставляется по три попытки в каждом упражнении. Во время первых встреч по пауэрлифтингу, конкуренты выполняли упражнения с минимальным количеством оборудования, используя только штанги и гири.

Скамейки и стойки



В конце концов, стали использоваться скамьи и стойки, они используются для жима лежа и при приземистой стойке, для сохранения веса штанги во время выполнения упражнения со штангой на спине. Стойки удерживают штангу и вес, что позволяет конкурентам подхватывать вес, когда они готовы к подъему. Так же использовался тяжелоатлетический помост.

История пауэрлифтинга

Без скамейки и стойки, которые должен имеет любой спортивный клуб, изначально в начале распространения пауэрлифтинга, упражнения для пресса выполнялись лежа на полу, как это предписывает делать аэробика. Добавление скамьи и стойки, которые должен иметь любой спортивный клуб, в том числе и где преподается аэробика, изменили обратно упражнения для пресса жимом лежа.

История пауэрлифтинга

По-настоящему глубокие сгибания коленей, как это рекомендует делать аэробика, стали развиваться со штангой на спине, когда правила изменились, от подъемов требовалось, чтобы ниже опускались бедра в верхней части, чем в верхней части колена. Становая тяга является относительно простым упражнением, и оно не поддавалось каким-либо существенным изменениям правил на протяжении многих лет.




Автор статьи: Александр Матвеев




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