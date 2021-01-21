Программы тренировок от опытных фитнес-инструкторов предлагает аэробика в Алматы (клуб Star Gym). Здесь каждому человеку, желающему заняться собой, помогут раскрыть потенциал собственного тела и ума.

Тренировки и программы от Star Gym максимально комфортны и дают потрясающие результаты.

Предусмотрены абонементы:



на разовое занятие в зале на тренажерах;



для взрослых;



для студентов и школьников;



инвалидов, пенсионеров.



Предлагаются тренировки:



от одного до четырех раз в неделю – 4-8-12-16 занятий;



дневные;



вечерние;



безлимит на месяц;



занятия в группе;



тренировки с инструктором – индивидуальные и от двух до четырех человек параллельно.



Также стоит отметить, что в Star Gym может быть предоставлена пробная тренировка в подарок.

О преимуществах тренировок в Star Gym

Здесь:



программы по всем направлениям прекрасно продуманы, четко разработаны;



тренажеры, установленные в залах, позволяют развить все группы мышц;



все инструкторы опытные (со стажем – более девяти лет), отлично знают все практики работы современности.



Кроме того, тренера Star Gym – дипломированные специалисты в сфере фитнеса, а также регулярно проходят тренинги с целью повышения квалификации.

Немаловажным представляется и то, что спектр предлагаемых здесь тренировочных программ (как для мужчин, так и для женщин) широк и многообразен.

Запись в Star Gym возможна на любое время: с шести часов утра до одиннадцати вечера. Записаться можно, позвонив по предоставленным на сайте компании телефонам либо через Вотсап.

Услуги в клубе Star Gym

Здесь предложат:



фитнес-тренировки для взрослых;



детский фитнес.



А также занятия:



в тренажерном зале;



кроссфит;



по боксу;



рукопашному бою;



тайскому боксу;



йоге;



джиу джитсу.



Предусмотрены:



табата;



джампинг;



сайкл;



стретчинг;



зумба;



пол дэнс.



Можно посещать лечебную физкультуру и массаж, а также приобрести качественное спортивное питание.

Регулярно занимаясь аэробикой по программам, специально разработанным профессионалами своего дела, каждый посетитель только приобретает. Так:



улучшается общее самочувствие;



повышается выносливость организма;



активизируются процессы обмена;



укрепляется мышечный корсет и так далее.



Также занятия способствуют максимальному выводу токсинов из организма. В ходе тренировок развивается координация, прорабатывается пластичность, гибкость.





Автор статьи: Александр Матвеев