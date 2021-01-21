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Аэробика в Алматы
Программы тренировок от опытных фитнес-инструкторов предлагает аэробика в Алматы (клуб Star Gym). Здесь каждому человеку, желающему заняться собой, помогут раскрыть потенциал собственного тела и ума.
Тренировки и программы от Star Gym максимально комфортны и дают потрясающие результаты.
Предусмотрены абонементы:
- на разовое занятие в зале на тренажерах;
- для взрослых;
- для студентов и школьников;
- инвалидов, пенсионеров.
Предлагаются тренировки:
- от одного до четырех раз в неделю – 4-8-12-16 занятий;
- дневные;
- вечерние;
- безлимит на месяц;
- занятия в группе;
- тренировки с инструктором – индивидуальные и от двух до четырех человек параллельно.
Также стоит отметить, что в Star Gym может быть предоставлена пробная тренировка в подарок.
О преимуществах тренировок в Star Gym
Здесь:
- программы по всем направлениям прекрасно продуманы, четко разработаны;
- тренажеры, установленные в залах, позволяют развить все группы мышц;
- все инструкторы опытные (со стажем – более девяти лет), отлично знают все практики работы современности.
Кроме того, тренера Star Gym – дипломированные специалисты в сфере фитнеса, а также регулярно проходят тренинги с целью повышения квалификации.
Немаловажным представляется и то, что спектр предлагаемых здесь тренировочных программ (как для мужчин, так и для женщин) широк и многообразен.
Запись в Star Gym возможна на любое время: с шести часов утра до одиннадцати вечера. Записаться можно, позвонив по предоставленным на сайте компании телефонам либо через Вотсап.
Услуги в клубе Star Gym
Здесь предложат:
- фитнес-тренировки для взрослых;
- детский фитнес.
- А также занятия:
- в тренажерном зале;
- кроссфит;
- по боксу;
- рукопашному бою;
- тайскому боксу;
- йоге;
- джиу джитсу.
Предусмотрены:
- табата;
- джампинг;
- сайкл;
- стретчинг;
- зумба;
- пол дэнс.
Можно посещать лечебную физкультуру и массаж, а также приобрести качественное спортивное питание.
Регулярно занимаясь аэробикой по программам, специально разработанным профессионалами своего дела, каждый посетитель только приобретает. Так:
- улучшается общее самочувствие;
- повышается выносливость организма;
- активизируются процессы обмена;
- укрепляется мышечный корсет и так далее.
Также занятия способствуют максимальному выводу токсинов из организма. В ходе тренировок развивается координация, прорабатывается пластичность, гибкость.
Автор статьи: Александр Матвеев