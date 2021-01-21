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21 янв 14:10

Аэробика в Алматы



Программы тренировок от опытных фитнес-инструкторов предлагает аэробика в Алматы (клуб Star Gym). Здесь каждому человеку, желающему заняться собой, помогут раскрыть потенциал собственного тела и ума.


Тренировки и программы от Star Gym максимально комфортны и дают потрясающие результаты.


Предусмотрены абонементы:



  • на разовое занятие в зале на тренажерах;

  • для взрослых;

  • для студентов и школьников;

  • инвалидов, пенсионеров.


Предлагаются тренировки:



  • от одного до четырех раз в неделю – 4-8-12-16 занятий;

  • дневные;

  • вечерние;

  • безлимит на месяц;

  • занятия в группе;

  • тренировки с инструктором – индивидуальные и от двух до четырех человек параллельно.


Также стоит отметить, что в Star Gym может быть предоставлена пробная тренировка в подарок.


О преимуществах тренировок в Star Gym


Здесь:



  • программы по всем направлениям прекрасно продуманы, четко разработаны;

  • тренажеры, установленные в залах, позволяют развить все группы мышц;

  • все инструкторы опытные (со стажем – более девяти лет), отлично знают все практики работы современности.


Кроме того, тренера Star Gym – дипломированные специалисты в сфере фитнеса, а также регулярно проходят тренинги с целью повышения квалификации.


Немаловажным представляется и то, что спектр предлагаемых здесь тренировочных программ (как для мужчин, так и для женщин) широк и многообразен.


Запись в Star Gym возможна на любое время: с шести часов утра до одиннадцати вечера. Записаться можно, позвонив по предоставленным на сайте компании телефонам либо через Вотсап.


Аэробика в Алматы

Услуги в клубе Star Gym


Здесь предложат:



  • фитнес-тренировки для взрослых;

  • детский фитнес.

  • А также занятия:

  • в тренажерном зале;

  • кроссфит;

  • по боксу;

  • рукопашному бою;

  • тайскому боксу;

  • йоге;

  • джиу джитсу.


Предусмотрены:



  • табата;

  • джампинг;

  • сайкл;

  • стретчинг;

  • зумба;

  • пол дэнс.


Можно посещать лечебную физкультуру и массаж, а также приобрести качественное спортивное питание.


Регулярно занимаясь аэробикой по программам, специально разработанным профессионалами своего дела, каждый посетитель только приобретает. Так:



  • улучшается общее самочувствие;

  • повышается выносливость организма;

  • активизируются процессы обмена;

  • укрепляется мышечный корсет и так далее.


Также занятия способствуют максимальному выводу токсинов из организма. В ходе тренировок развивается координация, прорабатывается пластичность, гибкость.





Автор статьи: Александр Матвеев




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