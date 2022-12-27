Разное
27 дек 12:16
Валютные вклады и счета
Валютные вклады являются надежным и верным способом не только сохранить свои сбережения, но и значительно приумножить капитал. Даже несмотря на то, что совсем недавно руководство банков понизило процентные ставки на некоторые виды вкладов, огромное число вкладчиков не перестают сотрудничать с данным финансовым институтом так же как и с Сервисами ВЭД.
Валютные вложения
Самым удобным и выгодным вкладом считается сберегательный счет, который можно открыть на любое время в евро или долларах. Данный счет подходит тем людям, которые часто снимают свои сбережения. И, несмотря на то, что по условиям сберегательного счета начисляются низкие процентные ставки, его можно не закрывать даже при отсутствии денег. Проценты по данному типу валютного вклада начисляются каждый месяц.
Валютные вложения в по условиям могут быть открыты в евро или долларах. Минимальная сумма вклада равняется около 300 долларам или 300 евро, валютный счет можно открыть сроком от одного месяца до трех лет. Необходимо отметить, что данный вид валютного вклада нельзя пополнять в течение срока действия соглашения, а процентные ставки составляют от 1, 35 до 3, 75 процентов годовых для долларовых вкладов, а для евро проценты равняются от 1, 25 до 4, 5 процентов. Процентные ставки зависят от срока открытия счета и от суммы вклада.
Открыть счет в банке
Те люди, которые хотят открыть счет в банке, чтобы откладывать материальные средства на крупную покупку могут воспользоваться пополняемым валютным депозитом. Согласно одному из вариантов договора данный валютный депозит можно пополнять на сумму не меньше 100 долларов или 100 евро. Проценты на данный счет начисляются каждый месяц, а вкладчик имеет право перечислять полученные проценты на банковскую карту.
Самым оригинальным валютным вкладом считается «универсальный», который можно открыть в любой валюте. Процентная ставка равняется 0, 01 процентов годовых, вкладчик может снять деньги со счета в любой валюте. Проценты по вкладу начисляются каждые три месяца.
Автор статьи: Александр Матвеев
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