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15 май 17:17

Счета в банке для ИП



С каждым днем все больше физических лиц переквалифицируются или открывают свой небольшой бизнес – индивидуальное предпринимательство. Зачастую этот процесс не так сложен и всего лишь нужно пройти регистрацию в обусловленных законодательством инстанциях, но вот расчетный счет в банке нужен не всем. С другой стороны наличие счета помогает в решении некоторых вопросов, которые возникают в работе, и в этом поможет счет ИП в банке Открытие, который на рынке финансовых услуг уже более 15 лет.


Для чего открывать счет?


Счета в банке для ИП

В соответствии с действующими законодательными актами ИП не требуется расчетный счет, но есть много ситуаций когда без него просто не обойтись. Рассмотрим некоторые из них:



  • Безналичный расчет. Сегодня все больше людей пользуется услугами банков, оформляют кредитные карты, получают зарплату, хранят сбережения и поэтому часто при себе есть только банковская карта. В связи с этим все больше покупателей предпочитают вести безналичный расчет за товары. Также нужно не забывать и о юридических лицах, которые рассчитываются в основном по безналичному расчету. Соответственно отсутствие счета в банке уменьшает количество покупателей.

  • Круглосуточное обслуживание. Часто случается так, что нужно срочно провести оплату поставщику, оплатить за аренду помещения или транспортного средства, погасить налоги и другие платежи, а времени вести наличные в банк нет, или попросту он уже закрыт. В таких случаях расчетный счет спасает с экономией времени и дает независимость от графика работы банковских учреждений, так как платеж можно совершить посредством смартфона или компьютера.

  • Договора. Большинство поставщиков и арендодателей – это юридические лица, расчет с которыми зачастую превышает установленный Центробанком лимит на наличные расчеты.


К тому же можно добавить и решение вопроса с кассовой дисциплиной, так как безналичные расчеты помогают в решении сохранности наличных денег.


Открыть счет – легко и просто


Процедура открытия счета ИП в банке не тяжелая и не займет много времени, так как оформление можно начать на сайте банка, где заполняется заявка. Первое и важное правильно внести реквизиты: ФИО предпринимателя или же информацию о юридическом лице, идентификационный номер налогоплательщика и контактный номер телефона для обратной связи. После обработки данных сотрудник банка в телефонном режиме договаривается о дате и времени личной встречи, а также предоставит полный перечень необходимых для открытия расчетного счета документов.





Автор статьи: Александр Матвеев




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