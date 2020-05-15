Счета в банке для ИП

С каждым днем все больше физических лиц переквалифицируются или открывают свой небольшой бизнес – индивидуальное предпринимательство. Зачастую этот процесс не так сложен и всего лишь нужно пройти регистрацию в обусловленных законодательством инстанциях, но вот расчетный счет в банке нужен не всем. С другой стороны наличие счета помогает в решении некоторых вопросов, которые возникают в работе, и в этом поможет счет ИП в банке Открытие, который на рынке финансовых услуг уже более 15 лет.

Для чего открывать счет?

В соответствии с действующими законодательными актами ИП не требуется расчетный счет, но есть много ситуаций когда без него просто не обойтись. Рассмотрим некоторые из них:



Безналичный расчет. Сегодня все больше людей пользуется услугами банков, оформляют кредитные карты, получают зарплату, хранят сбережения и поэтому часто при себе есть только банковская карта. В связи с этим все больше покупателей предпочитают вести безналичный расчет за товары. Также нужно не забывать и о юридических лицах, которые рассчитываются в основном по безналичному расчету. Соответственно отсутствие счета в банке уменьшает количество покупателей.



Круглосуточное обслуживание. Часто случается так, что нужно срочно провести оплату поставщику, оплатить за аренду помещения или транспортного средства, погасить налоги и другие платежи, а времени вести наличные в банк нет, или попросту он уже закрыт. В таких случаях расчетный счет спасает с экономией времени и дает независимость от графика работы банковских учреждений, так как платеж можно совершить посредством смартфона или компьютера.



Договора. Большинство поставщиков и арендодателей – это юридические лица, расчет с которыми зачастую превышает установленный Центробанком лимит на наличные расчеты.



К тому же можно добавить и решение вопроса с кассовой дисциплиной, так как безналичные расчеты помогают в решении сохранности наличных денег.

Открыть счет – легко и просто

Процедура открытия счета ИП в банке не тяжелая и не займет много времени, так как оформление можно начать на сайте банка, где заполняется заявка. Первое и важное правильно внести реквизиты: ФИО предпринимателя или же информацию о юридическом лице, идентификационный номер налогоплательщика и контактный номер телефона для обратной связи. После обработки данных сотрудник банка в телефонном режиме договаривается о дате и времени личной встречи, а также предоставит полный перечень необходимых для открытия расчетного счета документов.





Автор статьи: Александр Матвеев