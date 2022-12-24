Убираем хлам из дома

Пришло время перемен. Наверное, у каждой из хозяек есть в доме вещи, от которых давно пора избавиться. Да все как-то рука не поднимается. А вдруг когда-нибудь понадобиться? Но всегда ли оправдана такая бережливость. Доброй традицией станет генеральная уборка в доме.

Можно с удивлением обнаружить, много лишнего хлама, бесполезно хранящегося в доме. И в каждом доме есть такой разряд вещей «жалко выбросить». Но если разобраться, неужели может пригодиться сломанный фен, просроченные лекарства или давно высохшая тушь? От всего этого нужно избавляться. И цель такой уборки не просто освободить полки, но и позаботиться о своем здоровье. Убрать аллергены. Подушки должны меняться ежегодно. Наполнитель и чехол со временем пропитывается потом и жиром, а за год превращается в источник размножения пылевых клещей и всевозможных бактерий, приводящих к аллергии. Спасение, конечно есть. Проводить профилактику проветривать, чистить, стирать и сушить, таким образом можно увеличить срок «годности» подушки вдвое. Крепкий здоровый сон и чистый воздух.

Менять матрац на новый следует хотя бы раз в десять лет. Это позволит качественно высыпаться и избавит от неприятного ощущения в спине.Кондиционер нужно чистить до того как он выйдет из строя. Главное в правильной эксплуатации кондиционера это вовремя проверять фильтр. Если он постоянно включен, то фильтр необходимо сменить, хотя бы раз в месяц.Навести в аптечке порядок.Все просроченные лекарства употреблять опасно.Кухня.Всю кухонную утварь мыть нужно регулярно. Ведь срок ее пригодности зависит только от ухода. А дезинфицировать все поверхности рекомендуют столовым уксусом, разведенным на половину с водой. Уборка косметички. Пользоваться тушью можно полгода, а затем лучше выбросить, так как на ней накапливаются микроорганизмы. Тональная основа и другие средства жидкой консистенции, которые не соприкасаются с кожей, могут служить 2 года, а твердые средства румяна, тени, помада и пудра 3 года. Личная гигиена.

Стоматологи советуют замену зубных щеток проводить каждые 2-4 месяца. Щетка, которая износилась, будет чистить зубы не достаточно хорошо и может привести даже к повреждению десен. Антибактериальные средства больше года тоже хранить нельзя. Они теряют свои свойства. А вот спиртом можно пользоваться, пока он не закончиться, он способен уничтожать микробы, случайно попавшие в бутылку. такую ревизию можно не только освободить пространство, но и позаботиться о здоровье. Покупая одежду, обувь необходимо знать правила ухода, чтобы она прослужила долго и не потеряла своего вида. Несколько простых, но проверенных многолетним опытом советов помогут продлить жизнь изделий и справиться с мелкими неприятностями.

Как ухаживать за трикотажной шерстяной одеждой

При стирке вещи из шерстяного трикотажа, необходимо добавить в воду соды (одну ложку). Это поможет возобновить цвет, удалит неприятные запахи. Вещь после стирки нужно хорошо прополоскать, до 4 раз. Сильно не отжимать и не выкручивать. Стирка, полоскание нужно проводить в воде примерно одной температуры. Окончательное полоскание проходит с добавлением уксуса - столовая ложка на пять литров воды. Такой прием возобновит естественный блеск шерстяной нити. Ему хочется быть там, где мама и папа, то есть в зале, на кухне и даже в ванной. Ваша кроха – это часть вашей жизни, и он прекрасно это понимает, поэтому просто не может играть там, где вас нет. Ведь ему хочется видеть ваше участие, вашу улыбку и гордость за те маленькие достижения, которые он совершает. Не препятствуйте его стремлению, если не хотите вырастить закомплексованного и нелюдимого человека.Если вы сами не хотите убираться,то есть вариант вызвать клининговую компанию,которая и роведет для вас генеральную уборку вашей квартиры.





Автор статьи: Александр Матвеев