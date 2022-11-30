Масляные насосы

НМШГ (гликолизированный природный минерал синтетический) аналогичен НМШ, но обработан гликолями для повышения вязкости и улучшения теплопередающих свойств.

Конструкция



Производительность

НМШГ — самая быстрая помпа, но она менее эффективна, чем НМШ и НМ. НМСГФ — самая медленная помпа, но более эффективная, чем НМ. Важно выбрать правильный насос для нужд вашего двигателя.





