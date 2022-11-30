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30 ноя 14:31
Масляные насосы
Масляные оболочки важны для правильного функционирования масляных насосов. Они защищают движущиеся части внутри насоса от износа и повреждений, а также могут влиять на эффективность работы насоса. В шестеренчатых масляных насосах используются различные типы масляных оболочек, каждая из которых имеет свое конкретное назначение.
Подшипники насоса обычно смазываются трансмиссионным маслом типа НМШ (природное минеральное синтетическое). НМШ — полужидкое масло, устойчивое к коррозии и обладающее отличной термической стабильностью. С ним также относительно легко работать, что делает его идеальным выбором для промышленного применения.
НМШГ (гликолизированный природный минерал синтетический) аналогичен НМШ, но обработан гликолями для повышения вязкости и улучшения теплопередающих свойств.
Конструкция
Шестеренчатый масляный насос НМШ, Ш, НМШГ, НМШФ являются наиболее простыми конструкциями насосов как по механической, так и по электрической части. Они также имеют самый низкий КПД среди всех типов насосов. Однако эти насосы часто используются там, где простота является приоритетом, например, в небольших двигателях или электроинструментах.
Насос НМШГ эффективнее других шестеренчатых масляных насосов, но сложнее в конструкции и конструкции. Насос НМШФ является наиболее эффективным из четырех типов, но требует самых сложных инженерных и производственных технологий. Шестеренчатые масляные насосы используются в приложениях, требующих высокого давления и температуры. Они также используются там, где требуется насос с шестеренчатым приводом, например, в небольших двигателях и электроинструментах.
Производительность
Шестеренчатые масляные насосы бывают трех типов производительности: НМШГ, НМШ и НМ. Три насоса имеют разные рабочие характеристики, которые могут повлиять на работу двигателя.
НМШГ — самая быстрая помпа, но она менее эффективна, чем НМШ и НМ. НМСГФ — самая медленная помпа, но более эффективная, чем НМ. Важно выбрать правильный насос для нужд вашего двигателя.
Независимо от типа шестеренчатого масляного насоса, все они нуждаются в надлежащем обслуживании и обслуживании, чтобы обеспечить их бесперебойную и эффективную работу. Это включает в себя проверку на износ, использование подходящего сорта масла и замену подшипников по мере необходимости.
В дополнение к регулярному техническому обслуживанию, для эффективной работы шестеренчатых масляных насосов также требуется определенный тип смазки.
Автор статьи: Александр Матвеев
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