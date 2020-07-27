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27 июл 23:44

Портрет — память прошедших лет



Портрет — это память для человека, выполненная на холсте талантливым художником, который способен отобразить самые мелкие детали. Чтобы заказать портрет в Казани, вначале стоит определиться, какой именно хочется — семейный, детский, мужской или женский. Способы исполнения — по фотографии, маслом на холсте. Это лучший способ сохранить память об определенном периоде в жизни любого человека.


Семейные портреты маслом на холсте


Старая техника, позволяющая запечатлеть всех членов семьи на холсте, с помощью масляных красок. Такой портрет будет радовать глаз долгие года, за счет своей возможности не высветится, сохраняя насыщенность цветов.


Особенностью масляных красок, является их способность к медленному высыханию. Благодаря этому, автор может вносить поправки в свое творение. Помимо этого, масляная краска не темнеет при высыхании. Такой семейный портрет масляными красками, позволит отобразить максимальную детализацию внешнего вида членов семьи, и поистине будет похож на фотографию.


Детский портрет по фотографии


Портрет — память прошедших лет

Писать портреты с натуры, давно перестали. Это занимает много сил у художника, и не меньше у модели. Благодаря развитию современных цифровых технологий, можно делать качественные снимки на разных фонах. Качественные фото, позволят в дальнейшем мастеру, все это перенести на холст, с максимальной детализацией.


Детский портрет вызывает у родителей самый большой восторг. Возможность не просто запечатлеть любимое чадо на фото, но и на холсте в определенном возрасте, дарит намного больше положительных эмоций. 


Преимущества портрета по фотографии


Преимуществом портрета по фотографии, является возможность не только создать идеальный внешний вид человека на холсте, но и при этом сохранить именно его черты лица. По желанию заказчика, художник может внести необходимые элементы в свое произведение. Это могут быть:



  • другой фон;

  • дополнительные элементы в виде цветов или предметов;

  • выполнение работы в исторической манере исполнения (одежда других веков, прическа и т.д.)


Женский, мужской, детский или семейный портреты — идеально выполненные маслом на холсте по фотографии, позволят запечатлеть один из моментов текущей жизни людей, сохранив не только в памяти на долгие года.


Заказ портрета в Казани


Выбор определенного мастера всегда стоит за заказчиком. После получения откликов на заявку, можно ознакомиться с работами и рейтингом художника, прямо на сайте, а также стоимостью его услуг. После выбора, остается связаться с автором будущей работы, и оговорить все нюансы сотрудничества.





Автор статьи: Александр Матвеев




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