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21 июл 18:39

Подарки-впечатления в Алматы



Подарить незабываемый подарок на долгие года, который не просто будет стоять на полке на память, а останется навсегда в памяти — теперь просто, благодаря интернет-магазину Dream Moments, который предоставляет возможность получить сертификат на разные развлечения в Алматы. Для любителей необычного, экстремального или спокойного отдыха, есть возможность провести время в гармонии со своей стихией, и получить незабываемые впечатления на всю жизнь. Положительные эмоции — именно это важно в любом подарке.



Для любого возраста и пола


Новый год, День Рождения, годовщина или свадьба — абсолютно для любого события можно подобрать вариант подарка в виде сертификата, на получение услуги или развлечения. Отличия физического подарка от эмоционального — это эффект неожиданности и адреналина, особенно кто любит прыжки с парашюта или полеты на самолете. Можно подобрать любой вид подарка-впечатления для мужчин, женщин, детей и даже дедушек и бабушек, которые считают, что все уже повидали на своем веку и удивить их нечем.



На сколько это будет неожиданно для них, если в какой-то момент предложить им семейный ужин в джаз-ресторане или фотосессию. Возможно кто-то из них мечтал научиться гончарному делу или стрельбе из лука — все это возможно. При чем, это незабываемые эмоции, которые значительно важнее чего-то материального.



Подарки-впечатления в Алматы

Что можно подарить


Зависимости от предпочтений «виновника торжества», можно подарить сертификат для экстремального отдыха или более спокойного, например — конной прогулки, или расслабляющего массаже в спа-салоне.



Для влюбленных пар есть масса вариантов:




  • свидание в этно-стиле;

  • свидание в гончарной мастерской;

  • полет на параплане с инструктором на двоих;

  • спа-программа «Сказка на двоих» и другое.


Есть много вариантов, как отдохнуть вдвоем — в горах, в ресторане или летая в небесах на самолете. Все это подарит второй половине незабываемые эмоции на долгое время. Тем более, если пара не так давно знакома, или наступило время «особого предложения руки и сердца».



Полет на воздушном шаре, мастер-класс рисования песком, детская или семейная фотосессия — все это, и многое другое, можно организовать по любому поводу, благодаря ресурсу Dream Moments, который помогает дарить незабываемые эмоции для самых родных, любимых людей, которые так же бесценны как и их хорошее настроение. Ведь каждая минута счастья продлевает их жизнь, и оставляет весомый, положительный отпечаток в их душе.





Автор статьи: Александр Матвеев




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