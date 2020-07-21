Подарки-впечатления в Алматы

Подарить незабываемый подарок на долгие года, который не просто будет стоять на полке на память, а останется навсегда в памяти — теперь просто, благодаря интернет-магазину Dream Moments, который предоставляет возможность получить сертификат на разные развлечения в Алматы. Для любителей необычного, экстремального или спокойного отдыха, есть возможность провести время в гармонии со своей стихией, и получить незабываемые впечатления на всю жизнь. Положительные эмоции — именно это важно в любом подарке.

Для любого возраста и пола

Новый год, День Рождения, годовщина или свадьба — абсолютно для любого события можно подобрать вариант подарка в виде сертификата, на получение услуги или развлечения. Отличия физического подарка от эмоционального — это эффект неожиданности и адреналина, особенно кто любит прыжки с парашюта или полеты на самолете. Можно подобрать любой вид подарка-впечатления для мужчин, женщин, детей и даже дедушек и бабушек, которые считают, что все уже повидали на своем веку и удивить их нечем.

На сколько это будет неожиданно для них, если в какой-то момент предложить им семейный ужин в джаз-ресторане или фотосессию. Возможно кто-то из них мечтал научиться гончарному делу или стрельбе из лука — все это возможно. При чем, это незабываемые эмоции, которые значительно важнее чего-то материального.

Что можно подарить

Зависимости от предпочтений «виновника торжества», можно подарить сертификат для экстремального отдыха или более спокойного, например — конной прогулки, или расслабляющего массаже в спа-салоне.

Для влюбленных пар есть масса вариантов:



свидание в этно-стиле;



свидание в гончарной мастерской;



полет на параплане с инструктором на двоих;



спа-программа «Сказка на двоих» и другое.



Есть много вариантов, как отдохнуть вдвоем — в горах, в ресторане или летая в небесах на самолете. Все это подарит второй половине незабываемые эмоции на долгое время. Тем более, если пара не так давно знакома, или наступило время «особого предложения руки и сердца».

Полет на воздушном шаре, мастер-класс рисования песком, детская или семейная фотосессия — все это, и многое другое, можно организовать по любому поводу, благодаря ресурсу Dream Moments, который помогает дарить незабываемые эмоции для самых родных, любимых людей, которые так же бесценны как и их хорошее настроение. Ведь каждая минута счастья продлевает их жизнь, и оставляет весомый, положительный отпечаток в их душе.





Автор статьи: Александр Матвеев