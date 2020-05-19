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Разное


19 май 12:26

Подарочные сертификаты на впечатления - что это такое и как пользоваться



Когда мы находимся в поиске интересного и нужного подарка, мы часто приходим к мнению, что отличным решением станет приобретение подарочных сертификатов. И если вы все еще не знаете, что это такое и как их нужно использовать, то мы расскажем вам об этом в данном материале.


Подарочные сертификаты на впечатления - что это такое и как пользоваться

Для кого предназначены


Что такое подарочный сертификат ясно из самого названия, но не каждый знает, кому стоит и не стоит его вручать.



Подарочный сертификат подкупает прежде всего своей универсальностью, ведь он подходит абсолютно всем! Вы можете подобрать нужный купон для любимого человека, друга, родителей и других родственников, а также для коллег по работе. Если говорить о возрасте, то диапазон услуг достаточно большой, поэтому и выбрать сертификат можно как для ребенка, так и для взрослого.



Еще одним большим плюсом является то, что подходит такой презент не только ко дню рождения или Новому году, но и на другие важные для вас и ваших близких события, например годовщину свадьбы, день Святого Валентина, юбилей компании, крестины и на другие важные даты.


Какие бывают


Еще одной отличительной чертой такого презента является его разнообразность. Много интересных сертификатов вы можете найти на https://www.bodo.ua/, среди которых:



  • Для релакса.


Отличный выбор расслабляющих процедур для тех, кто давно мечтает о качественном отдыхе, например винное spa, аромамассаж, стоун терапия, флоатинг и так далее.



  • Активный отдых.


Это может быть полет на самолете, драйв на питбайках, сплав по реке, прыжок с парашютом и т.д.



  • Мастер класс.


Интересное направление, ведь вы сможете научиться многим полезным вещам, например фотографии, аргентинскому танго, приготовлению мороженого, гончарству и многому другому. 



  • Развлечения.


В это направление можно отнести пейнтбол, погружение в VR реальность, квест комнаты, посещение музея фотоиллюзий, путешествия и так далее.



  • Дегустации.


Еще один отличный вариант, ведь вы сможете попробовать разные сорта любимых напитков, или же блюда той или иной кухни. 



  • Фотосессия.


Многие захотят пополнить количество своих снимков в социальных сетях, поэтому фотосессия - это отличный подарок.


Как использовать


Еще одним преимуществом такого презента является то, что приобрести и использовать  его довольно легко. Достаточно выбрать от одного до пяти впечатлений для ваших близких, оплатив при этом самый дорогой вариант. Если же будет выбрано  впечатление дешевле, то разницу можно будет использовать на что-то еще. После того, как вы выберете интересующие вас впечатления и индивидуальный дизайн упаковки, вы сможете вручать сертификат в виде пластиковой карты или же в электронном варианте.



Использовать его тоже просто: нужно выбрать  впечатление, оставить заявку на сайте с удобной для вас датой, после чего вы сможете погрузиться в мир эмоций и впечатлений!



Подарочный сертификат - идеальный презент на все случаи жизни! Поэтому, дарите своим близким все самое лучшее, они этого точно заслуживают.





Автор статьи: Александр Матвеев




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