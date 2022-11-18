Разное
18 ноя 17:54
Стеллажи для склада
Вещи должны лежать на своих местах. Это не только эстетично, но и в значительной степени облегчает работу по их поиску и учету. А когда счет идет на многие тысячи и миллионы единиц продукции, то здесь максимально удобным способом устройства складского хозяйства будут складские стеллажи, которые позволяют на небольшой площади хранить большой сортамент складируемых грузов.
Складские стеллажи
Тем более, что стеллажи для склада бывают разных типов и делаются под любые виды товаров: от длинномерных изделий до документов и книг.
Компания осуществляет продажу складских стеллажей всевозможного назначения.
Фронтальные или как их еще называют паллетные стеллажи для склада можно использовать для складирования продукции в поддонах с использованием автокара.
Этот вид складских стеллажей обладает высокой грузоподъемностью и может комплектоваться разнообразными типами настилов. Для складирования грузов разных габаритов и массы, как поштучно, так и в поддонах с последующей ручной обработкой можно заказать среднегрузовые стеллажи.
Кстати, полочные стеллажи отлично подойдут для:
- офиса,
- небольшого магазина,
- архива,
- частного гаража.
Они компакты, эстетичны, удобны. Главным преимуществом универсальных стеллажей является отсутствие метизных соединений, что позволяет за короткое время производить сборку-разборку стеллажа и легко перемещать полки.
Изготовление складских стеллажей
Если вы решили купить складские стеллажи по своим размерам, то многие фирмы готовы изготовить складские стеллажи на заказ. Либо же продать и инсталлировать уже готовые той модели которая лучше всего подходит под вашу продукцию.
Изготовление складских стеллажей – одно из основных направлений бизнеса организации, которым занимаются с заметным успехом уже долгое время. В производстве складских стеллажей применяются самые современные технологии, заняты работники высокой квалификации и задействованы только качественные комплектующие и материалы.
Автор статьи: Александр Матвеев
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